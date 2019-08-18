Вона – татусева донька: як не зіпсувати стосунки з коханою та її батьком

Фільми просто переповнені штампованими сценами, де суворий татусь постійно переживає за свою донечку, не випускає її з дому та пильно стежить за тим, куди вона ходить. Втім, це, як виявилося, не найгірший сценарій. Що ж робити, якщо вона – татусева донечка. Як не наплужити – читайте далі!

Відносини з рідними коханої – справа складна та надзвичайно відповідальна, тому до неї не потрібно легковажно ставитися. Якщо хочете справити якнайкраще враження – потурбуйтеся про те, щоб у вас не було розбіжностей у поглядах, які стосуються тієї єдиної – коханої або доньки.

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1. Отже, якщо ми виходимо з того, що порівняння з її татусем неминуче і воно може виявитися не на вашу користь, то розберімо найбільш хрестоматійний випадок – коли її батько являє собою фігуру владну (і провладну). Тут єдине, що вас врятує – намагання всіляко уникати порівнянь, які можуть стосуватися вас. Жити вам не з ним, але з нею, тому ви повинні стати для неї чимось зовсім іншим – і тим самим збити саму цю опозицію "батько/не батько". Якщо ж ви захочете грати на контрасті – він сильний, а ви награно слабкий, – то перший час вона буде вас жаліти і плекати, а потім, швидше за все, просто візьме над вами верх.

Тому єдина тут слушна порада – будьте іншим. Просто не таким, як її батько. І ні в якому разі не намагайтесь його копіювати. Це так не працює.

Пам'ятайте, що вона завжди буде його маленькою донечкою

2. Припустимо, її батько – людина настільки цікава, що ви повністю підпали під його вплив і чарівність. Це насправді досить поширена історія, коли молодий чоловік, навіть сам толком того не усвідомлюючи, прагне породичатися з грошима, владою, славою, а батько обраниці все це собою, скажімо, уособлює. Залишимо за дужками вульгарні кар'єрні міркування – справа не в жадібності. Просто чоловіки теж мають властивість тягнутися до сильнішого та старого. І ось тут важливо не перестаратися – більшість інколи забувають, з ким саме вони тут, власне, поріднилися, і виходить, що ви поступово починаєте грати для неї роль не чоловіка або коханця, а брата. Тому – знайте міру і не проводьте з її батьком аж надто багато часу в дачному будиночку/на човні/в гаражі.

Не зловживайте спільними вилазками з її батьком

3. Важливо мати на увазі, що якщо її батьки жили нарізно (або ж батько і зовсім ніяк не проявляється), його фігура все одно так чи інакше присутня в її житті у вигляді дивного фантома, якого вона наділяє своїми примарними властивостями й образами. Такі дівчата іноді поєднують в собі ніжну поступливість з несподіваною жорсткою вимогливістю – з ними потрібно бути особливо терплячими та турботливими. Багато було сказано про комплекс Електри, який передбачає в дівчині якусь окрему віру в чоловіків і надто завищені очікування, яких ви можете не виправдати. Але не варто множити неврози та відповідати на її комплекс Електри своїм Едіповим комплексом, татовій доньці не завжди потрібен матусин синочок. Будуйте власну міфологію, шукайте новий ракурс.

Матусині синочки теж нікому не потрібні

4. А взагалі, не варто так вже все драматизувати й обов'язково чекати брутального татуся з рекламних роликів, який за першої ж нагоди увірветься до спальні. Цілком імовірно, що батько вашої обраниці – людина сучасна: він знає, що таке особистий простір, підозрює, що донька має активне сексуальне життя та мріє про побудову власної сім'ї. Головне – не злякатися до того, як справа дійде до, власне, знайомства з батьками.

Бережіть себе та свої стосунки, а от з батьком коханої поводьтесь, як з хорошим знайомим, але ніколи не намагайтесь стати його другом. Раптом ви після чарки-другої вибовкаєте щось про його доньку таке, що розбудить в ньому справжнього звіра ;)

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