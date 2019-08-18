На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вона – татусева донька: як не зіпсувати стосунки з коханою та її батьком
-
- 8
Фільми просто переповнені штампованими сценами, де суворий татусь постійно переживає за свою донечку, не випускає її з дому та пильно стежить за тим, куди вона ходить. Втім, це, як виявилося, не найгірший сценарій. Що ж робити, якщо вона – татусева донечка. Як не наплужити – читайте далі!
Відносини з рідними коханої – справа складна та надзвичайно відповідальна, тому до неї не потрібно легковажно ставитися. Якщо хочете справити якнайкраще враження – потурбуйтеся про те, щоб у вас не було розбіжностей у поглядах, які стосуються тієї єдиної – коханої або доньки.
І ще: Економісти пояснили, як ми обираємо собі партнерів для сексу
1. Отже, якщо ми виходимо з того, що порівняння з її татусем неминуче і воно може виявитися не на вашу користь, то розберімо найбільш хрестоматійний випадок – коли її батько являє собою фігуру владну (і провладну). Тут єдине, що вас врятує – намагання всіляко уникати порівнянь, які можуть стосуватися вас. Жити вам не з ним, але з нею, тому ви повинні стати для неї чимось зовсім іншим – і тим самим збити саму цю опозицію "батько/не батько". Якщо ж ви захочете грати на контрасті – він сильний, а ви награно слабкий, – то перший час вона буде вас жаліти і плекати, а потім, швидше за все, просто візьме над вами верх.
Тому єдина тут слушна порада – будьте іншим. Просто не таким, як її батько. І ні в якому разі не намагайтесь його копіювати. Це так не працює.
2. Припустимо, її батько – людина настільки цікава, що ви повністю підпали під його вплив і чарівність. Це насправді досить поширена історія, коли молодий чоловік, навіть сам толком того не усвідомлюючи, прагне породичатися з грошима, владою, славою, а батько обраниці все це собою, скажімо, уособлює. Залишимо за дужками вульгарні кар'єрні міркування – справа не в жадібності. Просто чоловіки теж мають властивість тягнутися до сильнішого та старого. І ось тут важливо не перестаратися – більшість інколи забувають, з ким саме вони тут, власне, поріднилися, і виходить, що ви поступово починаєте грати для неї роль не чоловіка або коханця, а брата. Тому – знайте міру і не проводьте з її батьком аж надто багато часу в дачному будиночку/на човні/в гаражі.
3. Важливо мати на увазі, що якщо її батьки жили нарізно (або ж батько і зовсім ніяк не проявляється), його фігура все одно так чи інакше присутня в її житті у вигляді дивного фантома, якого вона наділяє своїми примарними властивостями й образами. Такі дівчата іноді поєднують в собі ніжну поступливість з несподіваною жорсткою вимогливістю – з ними потрібно бути особливо терплячими та турботливими. Багато було сказано про комплекс Електри, який передбачає в дівчині якусь окрему віру в чоловіків і надто завищені очікування, яких ви можете не виправдати. Але не варто множити неврози та відповідати на її комплекс Електри своїм Едіповим комплексом, татовій доньці не завжди потрібен матусин синочок. Будуйте власну міфологію, шукайте новий ракурс.
4. А взагалі, не варто так вже все драматизувати й обов'язково чекати брутального татуся з рекламних роликів, який за першої ж нагоди увірветься до спальні. Цілком імовірно, що батько вашої обраниці – людина сучасна: він знає, що таке особистий простір, підозрює, що донька має активне сексуальне життя та мріє про побудову власної сім'ї. Головне – не злякатися до того, як справа дійде до, власне, знайомства з батьками.
Бережіть себе та свої стосунки, а от з батьком коханої поводьтесь, як з хорошим знайомим, але ніколи не намагайтесь стати його другом. Раптом ви після чарки-другої вибовкаєте щось про його доньку таке, що розбудить в ньому справжнього звіра ;)
Читайте також: Для максимального захисту: де категорично не можна зберігати презервативи
-
16:52Електровелосипеди такі ж корисні, як і звичайні: дослідження
-
16:30У столиці Катару дорогу пофарбували в синій колір: фотофакт
-
16:12Науковці виявили несподіваний зв'язок між еректильною дисфункцією та переглядом порно
-
15:51Рейтинг найкращих смартфонів для геймерів
-
15:32Офіційно: стала відома дата презентації MIUI 11
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:14Багата міміка дівчини зробила її зіркою мережі: кумедне відео
-
14:54Вона – татусева донька: як не зіпсувати стосунки з коханою та її батьком
-
14:33Температура в Арктиці побила історичний рекорд
-
14:15Як позбутися залежності від смартфона: три прості способи
-
14:08Яблучний Спас 2019: традиції, заборони і прикмети на Спаса 19 серпня
-
13:46Українські замки зареєструвалися у Tinder, і ось чому
-
13:23Pimp My Ride: 70-річне купе оснастили 638-сильним двигуном V8
-
12:49Segway анонсувала електросамокат з автопілотом
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:22Лікарі назвали вагому причину додати до раціону квасолю
-
11:49Пасажирам British Airways видаватимуть окуляри віртуальної реальності на час польоту
-
11:23Відмінний результат: скільки на одному заряді може проїхати Tesla Semi
-
10:55Ігор Грохоцький – переможець Ukrainian Song Project 2019
-
10:23Турецькі бізнесмени закликали змінити систему all inclusive
-
09:52Як пов'язані велосипедний шолом і ризик: пояснення вчених
-
09:23Ілон Маск назвав вартість побудови марсіанського містечка
-
08:47Справжнє авто Джеймса Бонда пішло з молотка
-
08:15Погода в Україні 18 серпня: де можливі незначні дощі
- 17 серпня
-
21:47Ці повсякденні продукти подовжать вашу молодість
-
14:15Як позбутися залежності від смартфона: три прості способи
-
10:55Ігор Грохоцький – переможець Ukrainian Song Project 2019
-
08:15Погода в Україні 18 серпня: де можливі незначні дощі
- 17 серпня
-
21:24Це шоу не для слабаків: користувачі мережі зовсім не раді появі MARUV у Танцях з зірками
-
20:45Суркіс встав на захист Михайличенка, а фанати все ще невдоволені
-
17:45Круті серіали, зняті на реальних подіях
-
14:20Гарячі хіти серпня: нова популярна музика тижня
-
12:20Що робити, якщо випадково сів на жуйку: як відчистити жувальну гумку (дієві методи)
-
10:50Згадуючи Добряка: цитати Кузьми Скрябіна, які не залишать вас байдужими
-
08:33Починайте ранок правильно: ці продукти бадьорять не гірше за каву
- 16 серпня
-
22:55Для максимального захисту: де категорично не можна зберігати презервативи
-
19:00Ukrainian Song Project 2019: усе про музичне свято, яке не можна пропустити
-
16:21Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати в Грузію
-
14:00ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш фільми Тарантіно
-
12:00Arturro Mass – фіналіст Ukrainian Song Project 2019: найкращі пісні артиста
-
11:35Визначено 100 найвпливовіших людей України: рейтинг від НВ
-
09:30Цитати Юрія Іздрика у віршах та прозі на всі випадки життя
-
07:15Погода в Україні 16 серпня: у яких областях буде спекотно
- 15 серпня
-
22:43Ось чому чоловіки марять груповим сексом
-
21:00Усі фільми Квентіна Тарантіно: рейтинг від найгіршого до найкращого
-
18:30Добре в ліжку і не тільки: 5 книг про справжнє кохання
-
17:03Олексій Михайличенко очолив Динамо: що треба знати про нового тренера
-
15:00ТЕСТ: Вгадай, чи дійсно був такий музичний дует
-
13:07Юра Самовілов. Гуртом: що треба знати про фіналістів Ukrainian Song Project 2019
-
07:15Погода в Україні 15 серпня: на захід прийшло похолодання та грози