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Для максимального захисту: де категорично не можна зберігати презервативи
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Презерватив – це невід'ємний атрибут безпечного сексу. Він не лише може допомогти вам уникнути небажаної вагітності, а й може врятувати ваше життя. Розповідаємо вам, де не слід зберігати презервативи, щоб не підхопити "букет" венеричних захворювань.
Головні вороги "гумового плащика" – тепло, вологість, світло і тертя. Як правило, більшість чоловіків саме у таких умовах зберігають презервативи, і це – не найкращий варіант.
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Гаманці і кишені – занадто теплі місця для кондомів, а також вони часто перебувають у безпосередньому контакті з тілом, що сприяє руйнуванню латексу.
У задній кишені джинсів теж не слід носити презервативи. Таким чином ви піддаєте їх тертю під час ходьби, присідань, нагинань. Це може стати причиною пошкодження надзвичайно тонкого латексного виробу.
Не варто тримати презервативи і у ванній – підвищена вологість також руйнує латекс. Бардачок автомобіля або місце під прямими сонячними променями – найгірший варіант, який можна придумати, адже температура там сягає максимальних значень.
А ось ідеальне місце для зберігання – тумбочка біля ліжка. Ще оптимально носити презерватив у сумці, але не на дні, а в кишені. Якщо портмоне розділене на відділення, ним теж можна скористатися, але для цього варто підшукати кондоми в спеціальній, надійнішій упаковці.
Бережіть себе та своє здоров'я, а також не забувайте про безпечний і захищений секс!
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