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Volvo випустила конкурента Tesla Model 3
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Volvo представив новий повністю електричний автомобіль Polestar 2, який стане конкурентом Tesla Model 3. Тепер компанія повідомила про його вартість.
Виробник раніше заявив запас ходу до 443 кілометрів завдяки акумулятору місткістю 78 кВт.
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Автомобіль здатний розганятися до 100 км/год за 4,7 секунди. Це пояснюється потужністю в 300 кВт (близько 408 кінських сил). Місткість багажника склала 404 літри, а фронтальна місткість вмістить ще 34 літри. Polestar 2 буде продаватися в країнах Євросоюзу за ціною від 58 тис. євро. А в США ця модель оцінюється приблизно за 63 тис. доларів. Початок продажів стартує у 2020 році.
Одна з фішок новинки – мультимедійна система на базі особливої операційки Android, створеної спеціально для автомобілів. Власне, Polestar 2 першим серед транспортних засобів отримав цю систему.
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