Volvo вдруге став найкращим автомобілем Японії

Організатори щорічного конкурсу на звання кращого автомобіля Японії обрали переможця. Другий рік поспіль ним став автомобіль марки Volvo.

Цього разу виграв кросовер XC40, тоді як у 2017-му – XC60. Журі з 60 місцевих журналістів оцінили машину за дизайн, якість обробки інтер'єру, компактні розміри та рівень безпеки.

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У цьому році з 27 номінантів на премію було лише 10 японських моделей. Країну сонця, що сходить представляли Subaru Forester, Daihatsu Mira Tocot, Toyota Corolla Sport, Toyota Crown, Lexus LS, Nissan Serena e-Power, Honda Clarity PHEV, Honda CR-V, Mazda CX-8 і Mitsubishi Eclipse Cross. До фіналу пройшли шість японських і чотири європейські машини. Кожен член журі повинен був розподілити між ними 25 балів, сума яких і визначала переможця.

Марка Оцінка Volvo XC40 363 Toyota Corolla Sport 314 Volkswagen Polo 197 Toyota Crown 170 Mitsubishi Eclipse Cross 156 Mazda CX-8 111 Alfa Romeo Stelvio 106 BMW X2 47 Honda Clarity PHEV 36

Цьогоріч найкращим став Volvo XC40

За час існування конкурсу імпортний автомобіль ставав переможцем тричі. У 2017 і 2018 ним став Volvo XC60 і XC40, а у 2014 – Volkswagen Golf. Цього року конкурувати з Volvo належало Alfa Romeo Stelvio, BMW X2 і VW Polo.

Крім Volvo XC40, нагороди отримали Honda Clarity PHEV (найбільш інноваційний), BMW X2 (найбільш емоційний) і Daihatsu Mira Tocot (найкращий кей-кар). Спеціальний приз дістався сімейству фургонів Honda N-Van.

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