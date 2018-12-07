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Volvo вдруге став найкращим автомобілем Японії
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Організатори щорічного конкурсу на звання кращого автомобіля Японії обрали переможця. Другий рік поспіль ним став автомобіль марки Volvo.
Цього разу виграв кросовер XC40, тоді як у 2017-му – XC60. Журі з 60 місцевих журналістів оцінили машину за дизайн, якість обробки інтер'єру, компактні розміри та рівень безпеки.
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У цьому році з 27 номінантів на премію було лише 10 японських моделей. Країну сонця, що сходить представляли Subaru Forester, Daihatsu Mira Tocot, Toyota Corolla Sport, Toyota Crown, Lexus LS, Nissan Serena e-Power, Honda Clarity PHEV, Honda CR-V, Mazda CX-8 і Mitsubishi Eclipse Cross. До фіналу пройшли шість японських і чотири європейські машини. Кожен член журі повинен був розподілити між ними 25 балів, сума яких і визначала переможця.
|Марка
|Оцінка
|Volvo XC40
|363
|Toyota Corolla Sport
|314
|Volkswagen Polo
|197
|Toyota Crown
|170
|Mitsubishi Eclipse Cross
|156
|Mazda CX-8
|111
|Alfa Romeo Stelvio
|106
|BMW X2
|47
|Honda Clarity PHEV
|36
За час існування конкурсу імпортний автомобіль ставав переможцем тричі. У 2017 і 2018 ним став Volvo XC60 і XC40, а у 2014 – Volkswagen Golf. Цього року конкурувати з Volvo належало Alfa Romeo Stelvio, BMW X2 і VW Polo.
Крім Volvo XC40, нагороди отримали Honda Clarity PHEV (найбільш інноваційний), BMW X2 (найбільш емоційний) і Daihatsu Mira Tocot (найкращий кей-кар). Спеціальний приз дістався сімейству фургонів Honda N-Van.
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