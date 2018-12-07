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Volvo вдруге став найкращим автомобілем Японії

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Volvo XC40 визнали найкращим авто року - фото 1
Volvo XC40 визнали найкращим авто року

Організатори щорічного конкурсу на звання кращого автомобіля Японії обрали переможця. Другий рік поспіль ним став автомобіль марки Volvo.

Цього разу виграв кросовер XC40, тоді як у 2017-му – XC60. Журі з 60 місцевих журналістів оцінили машину за дизайн, якість обробки інтер'єру, компактні розміри та рівень безпеки.

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У цьому році з 27 номінантів на премію було лише 10 японських моделей. Країну сонця, що сходить представляли Subaru Forester, Daihatsu Mira Tocot, Toyota Corolla Sport, Toyota Crown, Lexus LS, Nissan Serena e-Power, Honda Clarity PHEV, Honda CR-V, Mazda CX-8 і Mitsubishi Eclipse Cross. До фіналу пройшли шість японських і чотири європейські машини. Кожен член журі повинен був розподілити між ними 25 балів, сума яких і визначала переможця.

Марка Оцінка
Volvo XC40 363
Toyota Corolla Sport 314
Volkswagen Polo 197
Toyota Crown 170
Mitsubishi Eclipse Cross 156
Mazda CX-8 111
Alfa Romeo Stelvio 106
BMW X2 47
Honda Clarity PHEV 36
Цьогоріч найкращим став Volvo XC40 - фото 293877
Цьогоріч найкращим став Volvo XC40

За час існування конкурсу імпортний автомобіль ставав переможцем тричі. У 2017 і 2018 ним став Volvo XC60 і XC40, а у 2014 – Volkswagen Golf. Цього року конкурувати з Volvo належало Alfa Romeo Stelvio, BMW X2 і VW Polo.

Крім Volvo XC40, нагороди отримали Honda Clarity PHEV (найбільш інноваційний), BMW X2 (найбільш емоційний) і Daihatsu Mira Tocot (найкращий кей-кар). Спеціальний приз дістався сімейству фургонів Honda N-Van.

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Джерело: motor
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