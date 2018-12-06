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Renault Sport удосконалила "гарячий" хетчбек Clio RS

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Renault удосконалить Clio RS - фото 1
Renault удосконалить Clio RS / AutoWP

Підрозділ Renault Sport підготував цілу лінійку доробок для "гарячого" хетчбека Clio RS. До неї входять як компоненти для спортивної їзди, так і дизайнерські аксесуари.

У каталозі, який вже розміщений на сайті Renault Sport, є ціла низка деталей для спортсменів-аматорів, які експлуатують свої Clio на трек-днях. Наприклад, гоночні крісла з вуглепластиковим каркасом, гальмівна система підвищеної потужності, трекова підвіска, вихлопна система, розпірка між опорами підвіски, і багато іншого.

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З-поміж стильових доробок – аеродинамічний обвіс у дусі концепт-кара Clio R.S.16. До його складу входять розширювачі колісних арок та велике заднє антикрило. Оперення буде випущене обмеженим тиражем – усього 250 примірників. Крім того, в каталозі є багатодискові колеса Turini чорного або червоного кольору, а також капот з вуглепластику.

Оновлення для Renault Clio RS - фото 293673
Оновлення для Renault Clio RS

Крім того, Renault Sport тепер продає брендований гаражний інструмент – інструментальні візки, домкрати, динамометричні ключі, набори ключів, фарбувальні пістолети.

Оновлення для Renault Clio RS - фото 293672
Оновлення для Renault Clio RS

Renault Clio RS четвертого покоління оснащується турбомотором 1.6 потужністю 200 кінських сил і семиступінчастим "роботом" з двома зчепленнями. Розгін до 100 кілометрів на годину займає у такої машини 6,7 секунди. Існує і більш радикальна версія Trophy з 220-сильним мотором. Втім, схоже, що виробництво Clio RS зараз згорнуто – з європейських сайтів Renault модель зникла, хоча звичайні хетчбеки і універсали Clio пропонуються.

Оновлення для Renault Clio RS - фото 293674
Оновлення для Renault Clio RS

Незабаром доопрацювання від Renault Sport будуть запропоновані й для інших RS-моделей Renault. Правда, зараз у модельній лінійці французької фірми всього одна така машина – хетчбек Megane RS.

Оновлення для Renault Clio RS - фото 293675
Оновлення для Renault Clio RS

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Джерело: Motor
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