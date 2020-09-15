Volvo представила оновлену систему очищення повітря в салоні авто

Компанія Volvo розповіла про комплекс очищення повітря Advanced Air Cleaner, який з весни ставлять на моделі 60 і 90-ї серій. Технологія спрямована на боротьбу з дрібнодисперсними частинками PM 2.5 (розміром до 2,5 мікрометра).

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), велика їх концентрація – причина серйозних захворювань дихальної системи.

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Як і інші подібні системи, комплекс Advanced Air Cleaner вимірює концентрацію PM 2.5 у салоні, але ще він може побудувати графік зміни цього показника в режимі реального часу. Дані про якість повітря виводяться на центральний дисплей.

Видаленням дрібнодисперсної суспензії займається фільтр з синтетичних волокон та іонізатор, які разом здатні нейтралізувати до 95 відсотків PM 2.5. За допомогою програми Volvo On Call систему можна запустити примусово перед запланованою поїздкою.

До складу аерозолю PM 2.5 зазвичай входять частинки мінеральних солей, дрібні шматочки сажі, асфальту, автомобільних покришок і пил від гальмівних колодок. У цю ж категорію включені біологічні забруднювачі: деякі алергени та мікроорганізми. Перевищення концентрації PM 2.5, за даними ВООЗ, збільшує шанси розвитку захворювань серцево-судинної та дихальної системи, а також призводить до утворення злоякісних пухлин.

Впровадженням подібних технологій зараз зайняті всі великі виробники. Виключення не став навіть Rolls-Royce: люксовий британський бренд витратив п'ять років на розробку комплексу Micro Environment Purification System з фільтром з нанофлісу, здатного за дві хвилини повністю очистити салон автомобіля від частинок чадного газу і пилку, а також деяких вірусів і бактерій.

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