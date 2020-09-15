На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Volvo представила оновлену систему очищення повітря в салоні авто
-
- 8
Компанія Volvo розповіла про комплекс очищення повітря Advanced Air Cleaner, який з весни ставлять на моделі 60 і 90-ї серій. Технологія спрямована на боротьбу з дрібнодисперсними частинками PM 2.5 (розміром до 2,5 мікрометра).
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), велика їх концентрація – причина серйозних захворювань дихальної системи.
Це цікаво: Запах "нового автомобіля" збираються заборонити: чому
Як і інші подібні системи, комплекс Advanced Air Cleaner вимірює концентрацію PM 2.5 у салоні, але ще він може побудувати графік зміни цього показника в режимі реального часу. Дані про якість повітря виводяться на центральний дисплей.
Видаленням дрібнодисперсної суспензії займається фільтр з синтетичних волокон та іонізатор, які разом здатні нейтралізувати до 95 відсотків PM 2.5. За допомогою програми Volvo On Call систему можна запустити примусово перед запланованою поїздкою.
До складу аерозолю PM 2.5 зазвичай входять частинки мінеральних солей, дрібні шматочки сажі, асфальту, автомобільних покришок і пил від гальмівних колодок. У цю ж категорію включені біологічні забруднювачі: деякі алергени та мікроорганізми. Перевищення концентрації PM 2.5, за даними ВООЗ, збільшує шанси розвитку захворювань серцево-судинної та дихальної системи, а також призводить до утворення злоякісних пухлин.
Впровадженням подібних технологій зараз зайняті всі великі виробники. Виключення не став навіть Rolls-Royce: люксовий британський бренд витратив п'ять років на розробку комплексу Micro Environment Purification System з фільтром з нанофлісу, здатного за дві хвилини повністю очистити салон автомобіля від частинок чадного газу і пилку, а також деяких вірусів і бактерій.
Читайте також: Водій показав верх майстерності паралельного паркування, від якого холоне кров у жилах
-
22:52Apple показала оновлений iPad Air і прокачаний iPad: характеристики й особливості
-
22:24Volvo представила оновлену систему очищення повітря в салоні авто
-
21:56Представлено Apple Watch Series 6 й Apple Watch SE: характеристики та ціни новинок
-
21:34Диригент створив захисну маску для прослуховування музики
-
21:1516 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
20:49Щоб бути королем у ліжку: 7 справжніх суперфудів для чоловіків
-
20:22Блогер продемонстрував футуристичний смартфон LG Wing в дії: відео
-
20:00І будуть люди 3, 4 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
-
19:51Чи можна їсти сирі кабачки: показання і протипоказання
-
19:45ДИНАМО ▶ АЗ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
-
19:20Чутки посилюються: Шевченко опублікував фото у новій формі Мілана
-
19:13Невдаха на дрифті: американець розбив Ford Mustang об стовп
-
18:55Бред Пітт і Дженніфер Еністон зустрілися онлайн заради спільного проєкту
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:41Іспанський художник розмалював 90-літній маяк: активісти обурені його творчістю
-
18:32Мішель Обама придумала, як закликати людей на вибори: до чого тут помада?
-
18:24Дивіться трейлер 29-го сезону автошоу Top Gear: буде гаряче
-
18:12Гороскоп на 16 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:53Грань: з'явився новий трейлер PlayStation 5, який занурює вас у пригоди
-
17:48ТОП-5 знаків Зодіаку, які ненавидять відпочивати
-
17:33Про що шкодують і що цінують люди, які дожили до 90
-
17:24Зірка Ейфорії зняла фільм під час карантину: Netflix уже купив на нього права
-
17:10Психанув: чоловік розпиляв Chevrolet Camaro на частини у прямому ефірі
-
16:56У місті штату Флорида знову дозволили спускати штани: заборона тривала 13 років
-
21:56Представлено Apple Watch Series 6 й Apple Watch SE: характеристики та ціни новинок
-
19:45ДИНАМО ▶ АЗ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
-
17:33Про що шкодують і що цінують люди, які дожили до 90
-
14:26Тому Харді – 43 роки: найкращі трансформації актора
-
11:15Як ще можна використовувати таблетки для посудомийки: три прості лайфхаки
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 вересня
-
07:16Запах "нового автомобіля" збираються заборонити: чому
- 14 вересня
-
21:17Рейтинг дружин за знаком Зодіаку: хто найкращий, а хто зробить життя пеклом
-
19:15З'явився калькулятор тривалості життя: як ним користуватись
-
17:00У всіх є такий друг: кумедний собака псує всі фото і підкорює мережу
-
14:00Простий тест на логіку: знайдіть власника кабінету
-
11:50Хто така Маша Фокіна, яка завдяки дружбі з Єрмаком привела діда в політику
-
11:154 ранкові звички, які псують весь день
-
09:18Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 вересня
-
08:27Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у третьому випуску (відео)
-
07:22Як побороти похмілля: 4 перевірені способи
- 13 вересня
-
21:49Пора вже без трусів: нове фото Насті Каменських обурило підписників співачки
-
18:53Український фільм про Донбас отримав нагороду на Венеційському кінофестивалі
-
13:255 акаунтів у TikTok, які навчать чоловіків стильно одягатися
-
11:51Українці здивували ефектним тюнингом Chevrolet світового рівня
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 вересня
-
08:49Погода в Україні 13 вересня: точний прогноз на сьогодні
- 12 вересня
-
20:52Тест про стосунки: виберіть пару на фото і дізнайтесь більше про себе
-
19:23ЦРУ запропонувало людям тест на уважність: його складе не кожен
-
17:20Гороскоп на цей тиждень 14 – 20 вересня: прогноз для всіх знаків Зодіаку