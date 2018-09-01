Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
1 вересня Музика Привітання

Volvo почала випробування безпілотних самоскидів

  • 23
Компанія Volvo Construction Equipment почала тестування безпілотників - фото 1
Компанія Volvo Construction Equipment почала тестування безпілотників / motor

Компанія Volvo Construction Equipment, що спеціалізується на розробці будівельної техніки, почала тестування безпілотників і електрокарів на території кар'єру Вікан-Крос поблизу Гетеборга.

Мета 10-тижневих випробувань – зниження викидів шкідливих речовин на 95 відсотків, а загальних витрат на 25 відсотків.

І ще: Rolls-Royce зробив ексклюзивний Dawn для топ-менеджера Google

Дослідницький проект, що отримав назву Electric Site, має на увазі максимальну автоматизацію робочих процесів – від видобутку та первинного дроблення породи до її перевезення. Для цього Volvo і її основний клієнт – будівельна група Skanska використовуватимуть прототипи автономних самоскидів, керований по кабелю гібридний екскаватор і дизель-електричний навантажувач.

Volvo почала випробування безпілотних самоскидів - фото 273368
Volvo почала випробування безпілотних самоскидів / motor

Замість трьох важких самоскидів, на кар'єрі будуть працювати вісім компактних безпілотників HX2, оснащених електромоторами, батареєю та силовою електронікою, розробленою Volvo Group. Машини також обладнані системою штучного зору, яка може розрізняти перешкоди на дорозі і людей.

Volvo почала випробування безпілотних самоскидів - фото 273367
Volvo почала випробування безпілотних самоскидів / motor

Крім самоскидів, на виробничому майданчику будуть використовувати 70-тонний екскаватор EX1, укомплектований дизель-електричною силовою установкою. Він управляється так само як звичайний, проте підключений по кабелю до основної енергосистеми кар'єра. Навантажувач LX1 на 98 відсотків складається з нових деталей і на 50 відсотків ефективніше машини з традиційним ДВЗ.

Volvo почала випробування безпілотних самоскидів - фото 273366
Volvo почала випробування безпілотних самоскидів / motor

У травні Volvo Trucks, що також входить до складу Volvo Group, представила дві електричні вантажівки: 16-тонний FL Electric і FE Electric масою 27 тонн. Їх передбачається використовувати для перевезення відходів і важких вантажів.

Читайте також: Volkswagen показав інтер'єр маленького кросовера T-Cross

Джерело: motor
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
  • 15:00, 31 серпня
  • 1465
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
  • 17:28, 29 серпня
  • 760
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 464225
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Авто