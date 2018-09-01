Volvo почала випробування безпілотних самоскидів

Компанія Volvo Construction Equipment, що спеціалізується на розробці будівельної техніки, почала тестування безпілотників і електрокарів на території кар'єру Вікан-Крос поблизу Гетеборга.

Мета 10-тижневих випробувань – зниження викидів шкідливих речовин на 95 відсотків, а загальних витрат на 25 відсотків.

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Дослідницький проект, що отримав назву Electric Site, має на увазі максимальну автоматизацію робочих процесів – від видобутку та первинного дроблення породи до її перевезення. Для цього Volvo і її основний клієнт – будівельна група Skanska використовуватимуть прототипи автономних самоскидів, керований по кабелю гібридний екскаватор і дизель-електричний навантажувач.

Volvo почала випробування безпілотних самоскидів / motor

Замість трьох важких самоскидів, на кар'єрі будуть працювати вісім компактних безпілотників HX2, оснащених електромоторами, батареєю та силовою електронікою, розробленою Volvo Group. Машини також обладнані системою штучного зору, яка може розрізняти перешкоди на дорозі і людей.

Volvo почала випробування безпілотних самоскидів / motor

Крім самоскидів, на виробничому майданчику будуть використовувати 70-тонний екскаватор EX1, укомплектований дизель-електричною силовою установкою. Він управляється так само як звичайний, проте підключений по кабелю до основної енергосистеми кар'єра. Навантажувач LX1 на 98 відсотків складається з нових деталей і на 50 відсотків ефективніше машини з традиційним ДВЗ.

Volvo почала випробування безпілотних самоскидів / motor

У травні Volvo Trucks, що також входить до складу Volvo Group, представила дві електричні вантажівки: 16-тонний FL Electric і FE Electric масою 27 тонн. Їх передбачається використовувати для перевезення відходів і важких вантажів.

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