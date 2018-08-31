Rolls-Royce зробив ексклюзивний Dawn для топ-менеджера Google

Віце-президент з інженерних питань в Google Бенджамін Трейнор Слосс замовив ексклюзивний Rolls-Royce Dawn Black Badge й отримав його в рамках Pebble Beach Concours d'Elegance.

Автомобіль клієнту передав особисто глава Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос на спеціальній закритій церемонії Collectors Cocktail Reception. Машина, всупереч назві, пофарбована не в чорний колір.

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Співробітник Google віддав перевагу поєднанню відтінків з прапора Модени – яскраво-жовтий кузов і темні елементи. Вибір обумовлений тим, що в такій же лівреї у Слосс є гоночні машини.

Rolls-Royce зробив ексклюзивний Dawn для топ-менеджера Google / motor1

Rolls-Royce зробив ексклюзивний Dawn для топ-менеджера Google / motor1

Обидва кольори непрості – їх в Rolls-Royce створювали спеціально для конкретної машини, тому жовтий назвали Superflare, а темний – Pikes Peak Blue, в честь улюбленої гонки замовника.

Rolls-Royce зробив ексклюзивний Dawn для топ-менеджера Google / motor1

Rolls-Royce зробив ексклюзивний Dawn для топ-менеджера Google / motor1

Салон кабріолета отримав обробку темно-синьою шкірою, яскраво-жовті акценти та логотипи Rolls-Royce на підголівниках. Ну і дерев'яні вставки на приладовій панелі теж отримали темні і жовті вставки.

Rolls-Royce зробив ексклюзивний Dawn для топ-менеджера Google / motor1

Rolls-Royce зробив ексклюзивний Dawn для топ-менеджера Google / motor1

Слосс заявив, що його на створення ексклюзивної машини мотивував приклад Майкла Фукса, який замовляв в єдиному екземплярі автомобілі в кольорі, що створювалася спеціально для нього.

Rolls-Royce зробив ексклюзивний Dawn для топ-менеджера Google / motor1

У результаті Слосс сподобався Dawn Black Badge і він прийняв рішення замовити забарвлення в кольори прапора Модени в Північній Італії, які використовують і гоночні машини. Результатом роботи команди Rolls-Royce клієнт залишився вкрай задоволений.

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