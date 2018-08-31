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Volkswagen показав інтер'єр маленького кросовера T-Cross

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Паркетник T-Cross - фото 1
Паркетник T-Cross

Німецька марка поширила нові скетчі маленького паркетника T-Cross. Офіційна прем'єра моделі відбудеться цієї осені.

Кросовер T-Cross побудований на платформі MQB-A0, яка також лежить в основі єврохетча Polo останньої генерації і паркетника Seat Arona. Перші зображення своєї новинки Volkswagen опублікував в липні, в тому ж місяці в мережу виклали фото і відео закамуфльованих тестових зразків. А тепер німці розсекретили інтер'єр T-Cross.

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Маленький кросовер T-Cross - фото 273320
Маленький кросовер T-Cross

У салоні T-Cross простежуються риси родинного Polo: паркетник теж отримав цифрову приборну панель, яка візуально об'єднана з великим сенсорним екраном мультимедіа-системи, а для передньої панелі і центральної консолі передбачені кольорові вставки. Як і у Polo, центральні дефлектори обдування розташовані під тачскріном, але у кросовера це єдина смужка, тоді як у хетча – два окремих дефлектора. Крім того, на картинках не видно блоку управління кліматичною установкою з традиційними шайбами, зате під планшетом є якийсь темний масив – не виключено, що це ще одна сенсорна панель.

Світова прем'єра нового паркетника Volkswagen відбудеться в жовтні 2018 року, до "старосвітських" дилерів модель добереться весною 2019-го. У лінійці марки T-Cross буде на сходинку нижче за кросовер T-Roc. Передбачувана ціна нового T-Cross – від 17000 євро, тоді як T-Roc в Німеччині, наприклад, обійдеться мінімум в 20390 євро.

Інтер'єр T-Cross - фото 273321
Інтер'єр T-Cross
Маленький кросовер T-Cross - фото 273322
Маленький кросовер T-Cross

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Джерело: autocarindia
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