Volvo і Google випустили конкурента Tesla Model 3

Компанія Volvo у рамках бренду Polestar представила свій перший повністю електричний автомобіль Polestar 2, якого позиціонують, як конкурента Tesla Model 3. Седан розроблений у співпраці з Google. У ньому використовується спеціальна версія ОС Android з інтегрованими сервісами пошукового гіганта.

Polestar 2 оснастили двома електромоторами потужністю 300 кВт (близько 408 "конячок"), які видають 600 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 60 миль (96 км/год) займає менше, ніж 5 секунд.

І ще: Автоексперти обрали найкращі дводверні моделі для чоловіків

Місткість акумулятора становить 78 кВт*год, чого, як запевняє виробник, вистачить для 440 км автономного ходу. Для порівняння, Tesla Model 3 за ціною від 42 900 доларів має задній привід і запас ходу у 420 кілометрів. Дорожчі моделі Tesla за 70 тисяч доларів уже йдуть з повним приводом, запасом ходу 500 км і розгоном до "сотні" за 3,5 секунди.

Polestar 2 – конкурент Tesla Model 3

Кнопка запуску двигуна інтегрована безпосередньо у водійське крісло. Таким чином, автомобіль автоматично запускається, коли всередину салону сідає власник. Керування здійснюється за допомогою 11-дюймового сенсорного дисплея, на який виводяться дані про електрокар, а також інтегровані сервіси пошуковика: Google Maps, Google Play Music і Google Assistant з можливістю голосового управління. Підтримується під'єднання пристроїв на базі ОС Android або iOS. Крім того, саме смартфон стає своєрідним Bluetooth-ключем для відчинення дверцят Polestar 2.

В салоні можна побачити 11-дюймовий екран

Старт виробництва Polestar 2 запланований на 2020 рік. Протягом 12 місяців буде доступна лише версія Launch Edition з повним приводом за ціною від 63 тисяч доларів. Згодом ціна на авто опуститься до 45 тисяч за базову комплектацію.

Повнопривідний Polestar 2 обійдеться у 63 тисячі доларів

Придбати електрокар через офіційний сайт компанії можна буде у Китаї, США, Канаді, Великобританії, Німеччині, Нідерландах, Норвегії, Швеції та Бельгії.

Замовити Polestar 2 можна на офіційному сайті виробника

Читайте також: Volkswagen показав свій найпотужніший дизельний кросовер