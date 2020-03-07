Volvo готує до прем'єри два нові кросовери

Компанія Volvo планує розширити лінійку моделей парою абсолютно нових кросоверів: купеподібного С40 і повнорозмірного флагмана ХС100. Чим будуть особливі новинки?

Як повідомляє видання Automotive News з посиланням на учасників чергової конференції дилерів Volvo, яка нещодавно відбулася в американському місті Лас-Вегас, шведська марка готує до прем'єри в доступному для огляду майбутньому два абсолютно нові автомобілі.

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Спочатку модельний ряд Volvo поповниться кросовером С40, який, як натякає індекс, буде купеподібною версію компактного кросовера ХС40. Він розрахований на молодих покупців і дебютує вже у другій половині 2021 року. За словами дилерів, в автомобіля буде нижчий дах з вираженим нахилом, ліхтарі нового дизайну і грати радіатора від XC40 Recharge, оскільки новинка отримає електричну силову установку. Volvo розраховує продавати близько восьми тисяч С40 на рік.

Volvo працює над новими моделями

Друга новинка – розкішний флагманський кросовер ХС100. Повнорозмірний автомобіль побудують на платформі XC90, що дозволить Volvo заощадити суттєві кошти на розробку і виробництво моделі. ХС100 буде приблизно на 18 сантиметрів довшим і на 13 сантиметрів ширшим, ніж кросовер ХС90. Він отримає третій ряд сидінь і буде доступний як у семимісній конфігурації з тримісний диваном на другому ряду, так і в шестимісній – з роздільними кріслами.

Конкурентами майбутнього флагманського кросовера шведи вважають такі моделі, як Mercedes-Benz GLS і BMW X7. Прем'єра новинки очікується у другій половині 2023 року. Швидше за все, автомобіль отримає гібридну силову установку, але не виключена поява й електричної версії.

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