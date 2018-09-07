Volvo 360c: футуристичний безпілотний автомобіль для поїздок з комфортом

Компанія Volvo показала новий концепт-кар, який отримав електромотор. 360c, до того ж, повністю позбавлений звичних органів управління.

Шведська марка позиціює новинку як аналог авіаперельотів на короткі відстані. Як приклад наводяться польоти з Нью-Йорка до Вашингтона або з Лос-Анджелеса в Сан-Дієго.

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"Купівля квитка на внутрішній рейс звучить чудово, але насправді це не так. Volvo 360c є щось якісно нове для індустрії. Простір для сну дозволяє вам насолоджуватися преміальним комфортом, спокійними нічними поїздками та прокидатися відпочивши після прибуття до місця призначення", – заявив старший віце-президент по стратегії розвитку продукту Volvo Cars Мортен Левенстам.

Volvo 360c / motor1

Volvo 360c / motor1

Volvo 360c / motor1

Але попри дебют Volvo 360c, про машину невідомо взагалі нічого. Ніяких технічних характеристик автовиробник не назвав. Основну ставку зробили на організації салону безпілотника.

Volvo 360c / motor1

Volvo 360c / motor1

Volvo 360c / motor1

Заявлено, що електромобіль можна використовувати в чотирьох різних варіантах – від місця для сну і мобільного офісу до житлової кімнати та місця для розваг. Тільки от коли всім цим можна буде скористатися на дорогах – невідомо.

Volvo 360c / motor1

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