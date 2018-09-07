На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Volvo 360c: футуристичний безпілотний автомобіль для поїздок з комфортом
-
- 7
Компанія Volvo показала новий концепт-кар, який отримав електромотор. 360c, до того ж, повністю позбавлений звичних органів управління.
Шведська марка позиціює новинку як аналог авіаперельотів на короткі відстані. Як приклад наводяться польоти з Нью-Йорка до Вашингтона або з Лос-Анджелеса в Сан-Дієго.
І ще: Skoda Vision RS отримає унікальний салон зі скла та карбону
"Купівля квитка на внутрішній рейс звучить чудово, але насправді це не так. Volvo 360c є щось якісно нове для індустрії. Простір для сну дозволяє вам насолоджуватися преміальним комфортом, спокійними нічними поїздками та прокидатися відпочивши після прибуття до місця призначення", – заявив старший віце-президент по стратегії розвитку продукту Volvo Cars Мортен Левенстам.
Але попри дебют Volvo 360c, про машину невідомо взагалі нічого. Ніяких технічних характеристик автовиробник не назвав. Основну ставку зробили на організації салону безпілотника.
Заявлено, що електромобіль можна використовувати в чотирьох різних варіантах – від місця для сну і мобільного офісу до житлової кімнати та місця для розваг. Тільки от коли всім цим можна буде скористатися на дорогах – невідомо.
Читайте також: Mercedes-Benz представив новий Maybach
-
18:13Volvo 360c: футуристичний безпілотний автомобіль для поїздок з комфортом
-
17:44Дофоткалась: лікар заборонив Кім Кардашян робити селфі
-
17:19Інсайдери показали, як буде виглядати OnePlus 6T
-
16:51Хакерам вдалося отримати доступ до клієнтської бази British Airways
-
16:23Opel і Vauxhall пропустять автосалон в Парижі
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:55Обсерваторія NASA зняла яскравий спалах на Сонці
-
15:43Google планує відмовитися від URL-адрес
-
15:22Як правильно варити гречку: прості поради
-
15:09Дедпул погрожував ведмедику Паддінгтону: користувачі мережі обурені
-
14:54Mercedes-Benz представив новий Maybach
-
14:42Штурхнув чайку – плати: у США оштрафували чоловіка
-
14:23Зірка Гри престолів спрогнозував кінцівку серіалу
-
14:13Xiaomi Mi8 Youth: з'явилися рендери та ціна
-
Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
13:45З Польщі в Україну: Ryanair запускає нові рейси
-
13:19Міла Йовович знялася у відвертій фотосесії
-
12:48Нарко: вийшов тизер четвертого сезону серіалу
-
12:23Цей продукт особливо корисний для здоров'я чоловіків
-
12:00Максимум драйву! Плейлист нових рок-пісень вересня
-
11:50Як створити ідеальний будинок на 22 квадратних метрах
-
11:21Надя Дорофєєва показала ідеальні підкачені сідниці
-
10:47Nokia з п'ятьма камерами показали на фото
-
10:22Динамо прийняло остаточне рішення щодо Хацкевича
-
09:46Як не застудитися восени: дієві поради
-
18:13Volvo 360c: футуристичний безпілотний автомобіль для поїздок з комфортом
-
15:22Як правильно варити гречку: прості поради
-
12:00Максимум драйву! Плейлист нових рок-пісень вересня
-
08:19Шевченко прокоментував феєричну гру збірної проти Чехії
- 06 вересня
-
21:45Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 12 серію
-
18:15Офіційним символом збірної України стане пісня Червона рута
-
15:20Як змінилися актори серіалу Беверлі-Гіллз за 28 років: фото тоді і зараз
-
13:455 нових книжок вересня, вартих вашої уваги
-
12:17Олег Винник – Ты в курсе: кліп і текст пісні
-
10:19Україна поставила радіолокаційні системи ПРО для США: чим вони круті
-
08:30Українців попередили про погіршення погоди
- 05 вересня
-
21:54Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 11 серію
-
18:42За титул Міс Англія вперше побореться дівчина в хіджабі
-
16:18У Google Pay з'явилося ще сім українських банків
-
12:1510 відвертих зізнань Фредді Мерк'юрі
-
09:53Модель XL 2 сезон: усі учасниці шоу
-
08:29Рятувальники зробили важливе попередження для українців
- 04 вересня
-
21:48Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 10 серію
-
17:42Чим займається зірка "Секретних матеріалів" Джилліан Андерсон
-
15:17Відпочинок на морі: чому варто поїхати на Крит
-
12:00Як сушити гриби в домашніх умовах: поради та огляд електросушок
-
11:00Заряджайся! Плейлист популярної музики для роботи
-
07:14Названі найпопулярніші кросовери 2018 року
- 03 вересня
-
23:13Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 9 серію
-
19:44Як вживання сиру впливає на серце