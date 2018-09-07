Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання

Mercedes-Benz представив новий Maybach

  • 36
До 100 кілометрів на годину авто розганяється за 4 секунди - фото 1
До 100 кілометрів на годину авто розганяється за 4 секунди / jalopnik

Елітний підрозділ Mercedes-Benz Maybach показав шикарний концепт-кар.

У довжину Maybach Vision 6 досягає цілих шести метрів і є першим кабріолетом з 1939 року. Працює автомобіль на електричній тязі і його максимальний пробіг без підзарядки становить 320 кілометрів.

І ще: Skoda Vision RS отримає унікальний салон зі скла та карбону

Під капотом Vision 6 знаходиться силова установка на 750 коней. До 100 кілометрів на годину він розганяється за 4 секунди, а максимальна швидкість досягає 250. Машини Maybach виробляють для людей, чий час коштує великих грошей, а тому для концепт-кара була окремо розроблена система прискореної зарядки, що дозволяє набрати заряд на 100 кілометрів пробігу всього за п'ять хвилин.

Mercedes-Benz представив новий Maybach - фото 274742
Mercedes-Benz представив новий Maybach
Mercedes-Benz представив новий Maybach - фото 274741
Mercedes-Benz представив новий Maybach
Mercedes-Benz представив новий Maybach - фото 274740
Mercedes-Benz представив новий Maybach
Mercedes-Benz представив новий Maybach - фото 274739
Mercedes-Benz представив новий Maybach
Mercedes-Benz представив новий Maybach - фото 274738
Mercedes-Benz представив новий Maybach

Читайте також: Електрокар Pininfarina вперше показали на відео

Джерело: jalopnik
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на морі: чому варто поїхати на Крит
  • 15:17, 04 вересня
  • 468
Меню для школяра: що дати дитині з собою до школи
  • 16:00, 03 вересня
  • 692
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 485670
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології