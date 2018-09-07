Mercedes-Benz представив новий Maybach

До 100 кілометрів на годину авто розганяється за 4 секунди / jalopnik

Елітний підрозділ Mercedes-Benz Maybach показав шикарний концепт-кар.

У довжину Maybach Vision 6 досягає цілих шести метрів і є першим кабріолетом з 1939 року. Працює автомобіль на електричній тязі і його максимальний пробіг без підзарядки становить 320 кілометрів.

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Під капотом Vision 6 знаходиться силова установка на 750 коней. До 100 кілометрів на годину він розганяється за 4 секунди, а максимальна швидкість досягає 250. Машини Maybach виробляють для людей, чий час коштує великих грошей, а тому для концепт-кара була окремо розроблена система прискореної зарядки, що дозволяє набрати заряд на 100 кілометрів пробігу всього за п'ять хвилин.

Mercedes-Benz представив новий Maybach

Mercedes-Benz представив новий Maybach

Mercedes-Benz представив новий Maybach

Mercedes-Benz представив новий Maybach

Mercedes-Benz представив новий Maybach

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