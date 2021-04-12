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Волосся дівчини почало диміти після самостійного фарбування: відео

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Фарбування волосся вдома - фото 1
Фарбування волосся вдома / youtube

Користувачка TikTok з ніком @imamericahdz вирішила пофарбувати одну частину волосся у червоний колір, а другу – в чорний. Однак результат процедури виявився вельми несподіваним.

Так, на кадрах відео видно, як після нанесення фарби з голови дівчини почав йти пар, а потім випали декілька пасм волосся. Попри це, вона продовжила процедуру. В кінці ролика відчайдуха показала зачіску, яка вийшла у результаті.

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"Волосся стало фіолетовими. Вийшло досить мило", – сказала вона.

Ролик став вірусним і набрав 6,4 мільйона переглядів. Підписників розсмішив цей допис блогерки.

@imamericahdz

Well- no words #fyp #halfhairdyed #fail Yes I let my mom do it

♬ Spongebob - Dante9k

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