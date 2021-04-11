Нема часу на драму: татусь року розсмішив Reddit

Батьківство – ще та важка робота, адже над проєктом "дитина" потрібно працювати постійно. Але цей батько, здається, вже надто втомився від акторських здібностей своєї дитини.

На платформі Reddit користувач з ніком Siderio поділився епічним відео, яке за лічені години опинилось у трендах. Допис швидко зібрав майже 35 тисяч балів та понад 400 коментарів. А все тому, що головний герой - батько, який втомився від драми.

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На записі можна побачити, як після покупок він виходить з авто, а поряд на землі лежить малюк, який зовсім не хоче вставати. Що робити у таких випадках? Можна влаштувати переговори, а можна захоплюватись беземоційності татуся. До слова, його вже встигли охрестити татом року, а інші батьки повністю погоджуються з таким рішенням в цій ситуації.

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