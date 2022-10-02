Волонтерський круглий стіл: у Львові відбудеться зустріч гуманітарного кластера

В понеділок, 3 жовтня, о 16:00 у Львові на вул. Опільського 7/2 відбудеться зустріч представників громадських організацій, які активно допомагають Україні в умовах війни.

Метою зустрічі у форматі круглого столу є обмін досвідом, ідеями, обговорення проблем, налагодження взаємодії, повідомили організатори.

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До зустрічі також будуть запрошені представники влади. Ініціаторами зустрічі є ГО "Платформа трансформації", ГО "ТСМС "Спільна справа" (Poland helps), ГМО "Християнська організація "УМСА".

З додатковими питаннями можна звертатися за цим телефоном: 098 642 02 97.

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