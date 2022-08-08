Володимир Зеленський зустрівся з черговою голлівудською зіркою, яка приїхала до Києва

Все більше знаменитостей навідуються до України та висловлюють свою підтримку українському народові. Такі візити – це ще одна відмінна можливість розповісти світові правду.

Так, Володимир Зеленський провів зустріч з американською актрисою Джесікою Честейн. Президент України обговорив ситуацію в країні з зіркою Голлівуду, а фотозвіт із зустріч з'явився на офіційній сторінці Зеленського в Instagram.

І ще: Дизайнерка з України створила Бейонсе образ для нового кліпу

Американська актриса Джесіка Честейн сьогодні в Україні. Для нас такі візити відомих людей дуже цінні. Завдяки цьому світ ще більше чутиме, знатиме і розумітиме правду про те, що відбувається в нашій країні. Дякую за підтримку! – написав Зеленський у своїх соцмережах.

Джессіка Честейн – американська актриса театру, кіно та телебачення. У 2012 році була включена до щорічного списку 100 найвпливовіших людей року за версією Time. За роль у фільмі @Прислуга@ була номінована на Золотий глобус та Оскар у категорії Найкраща жіноча роль другого плану. Крім цього, зірка відома за фільмами "Інтерстеллар", "Воно", "Гра Моллі" та іншими.

Читайте також: Зірка "Шахрайок" Ребел Вілсон похизувалась стрункою фігурою в купальнику