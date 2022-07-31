Дизайнерка з України створила Бейонсе образ для нового кліпу

Наталія Феднер – дизайнерка з Чернівців – створила для Бейонсе блискучий образ, у якому співачка знялася у новому кліпі "Renaissance". Читайте далі та дізнайтеся, у що одягнена Бейонсе!

На офіційній сторінці в Інстаграм Наталія Феднер опублікувала знимки Бейонсе в одязі свого авторства. Американська зірка R&B одягнула білизну з металевими підтяжками у камінні Swarovski.

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Наталія Феднер працює з багатьма зірками, але чергова креативна робота над кліпом Бейонсе особливо знакова. Адже R&B-діва випустила свій 7 студійний альбом, який фанати чекали 6 років.

Все, що робить Бейонсе, стає культовим та популярним, тож очікуємо, що попит на український бренд Natalia Fedner теж зросте.

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