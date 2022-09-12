Володимир Зеленський вшанував пам'ять королеви Єлизавети II у посольстві Великої Британії

Володимир Зеленський вшанував пам'ять королеви Великої Британії Єлизавети II, яка пішла з життя 8 вересня. Президент України висловив співчуття від усього українського народу.

Так, глава України відвідав резиденцію посла Великої Британії та вшанував пам'ять Її Величності королеви Єлизавети II. Фотозвіт опублікувала пресслужба президента.

І ще: Останнє фото королеви Єлизавети II активно обговорюють в мережі

Володимир Зеленський зробив запис у книзі скорботи та поклав квіти на території резиденції.

Від імені народу України і від себе особисто висловлюю щирі співчуття у зв'язку зі смертю Її Величності Королеви Єлизавети II. Українки та українці поділяють цю важку втрату. Сумуємо разом зі Сполученим Королівством, Співдружністю Націй та всіма підданими британської корони. Самовіддане служіння своєму народу назавжди залишиться в історії людства, – написав український президент.

Читайте також: Відео з "розгніваним" королем Чарльзом ІІІ активно обговорюють в мережі