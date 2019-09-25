Володимир Зеленський вперше зустрівся з Трампом: фотофакт

Президент України Володимир Зеленський під робочого візиту до США зустрівся з американським президентом Дональдом Трампом. Глави держав разом зі своїми дружинами взяли участь в офіційному прийомі.

Перша зустріч Зеленського і Трампа відбулася ще ввечері 24 вересня, однак про неї стало відомо лише сьогодні. Офіційні перемовини президентів України та США відбудуться 25 вересня на двосторонній зустрічі у Нью-Йорку.

До теми: Олена Зеленська підкорює США стильними образами

"Вчора поспілкувалися з Дональдом та Меланією Трамп на офіційному прийомі від Президента США та Першої леді. Сьогодні продовжимо у робочому режимі!" – наголосив Зеленський, опублікувавши спільне фото з американськими колегами.

Вчора поспілкувалися з @RealDonaldTrump та @FLOTUS на Офіційному прийнятті від Президента США та Першої леді. Сьогодні продовжимо у робочому режимі! pic.twitter.com/8pnu5nHxgU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 25, 2019

Також президент України виступив на високих дебатах з трибуни Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. У своїй промові Зеленський говорив про місце нашої держави у світі.

Читайте також: Андрія Богдана розкритикували у мережі через нове фото з Зеленським із Нью-Йорка