Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Гра престолів

Володимир Зеленський відмовився здавати аналізи на Олімпійському

  • 47
Володимир Зеленський - фото 1
Володимир Зеленський

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський не прийняв запрошення чинного гаранта Петра Порошенка здати аналізи в медпункті НСК "Олімпійський" 5 квітня.

Володимир Зеленський сам висунув умову Петру Порошенку пройти медекспертизу на наявність наркотиків та алкоголю, мовляв, Україні "потрібен здоровий президент". Чинний гарант погодився на цю вимогу та запропонував здати аналізи в медичному пункті стадіону "Олімпійський" 5 квітня о 9 годині. Однак Зеленський відмовився.

Це цікаво: Чи будуть дебати кандидатів на Олімпійському: відповідь усіх сторін

"У нас є багато можливостей здати аналізи замість робити це на території стадіону "Олімпійський". Зважаючи на те, що там відбувається, – велику кількість представників СБУ, оточення, дими... Це дивно. Під час виборчої кампанії наш кандидат зіткнувся із низкою питань щодо представників СБУ: у нас були "дуже цікаві" супровідники в Одесі, ви пам'ятаєте прослуховування біля одного зі штабів Зеленського. Зі всією повагою до "Олімпійського", я думаю, що в нас є незалежні майданчики, тому завтра о 8 годині ми запрошуємо і нашого опонента, і журналістів в "Eurolab" (Солом'янська, 11а, Київ), де можна здати аналізи і ні в кого не виникне підозр щодо можливого підтасування результатів", – заявили в ЗЕ-штабі.

При цьому журналісти зазначили, що власник "Євролабу" підтримує Зеленського.

Читайте також: Хто проведе дебати між Порошенком і Зеленським

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Сповідь продавця: чому вас змушують купувати відвертий непотріб
  • 02 квітня, 12:16
  • 1228
Кримінальне чтиво через 25 років: як змінилися улюблені герої
  • 29 березня, 17:21
  • 1150
Гороскоп на квітень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 31 березня, 10:50
  • 886
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Вибори президента України 2019 Вибори