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Володимир Зеленський відмовився здавати аналізи на Олімпійському
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Кандидат в президенти України Володимир Зеленський не прийняв запрошення чинного гаранта Петра Порошенка здати аналізи в медпункті НСК "Олімпійський" 5 квітня.
Володимир Зеленський сам висунув умову Петру Порошенку пройти медекспертизу на наявність наркотиків та алкоголю, мовляв, Україні "потрібен здоровий президент". Чинний гарант погодився на цю вимогу та запропонував здати аналізи в медичному пункті стадіону "Олімпійський" 5 квітня о 9 годині. Однак Зеленський відмовився.
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"У нас є багато можливостей здати аналізи замість робити це на території стадіону "Олімпійський". Зважаючи на те, що там відбувається, – велику кількість представників СБУ, оточення, дими... Це дивно. Під час виборчої кампанії наш кандидат зіткнувся із низкою питань щодо представників СБУ: у нас були "дуже цікаві" супровідники в Одесі, ви пам'ятаєте прослуховування біля одного зі штабів Зеленського. Зі всією повагою до "Олімпійського", я думаю, що в нас є незалежні майданчики, тому завтра о 8 годині ми запрошуємо і нашого опонента, і журналістів в "Eurolab" (Солом'янська, 11а, Київ), де можна здати аналізи і ні в кого не виникне підозр щодо можливого підтасування результатів", – заявили в ЗЕ-штабі.
При цьому журналісти зазначили, що власник "Євролабу" підтримує Зеленського.
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