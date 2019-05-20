Інавгурація Зеленського: онлайн трансляція присяги президента України

У Києві стартує інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського. Урочистості спершу відбудуться у Верховній Раді, а потім ще в двох локаціях. До вашої уваги онлайн трансляція всіх подій!

20 травня Володимир Зеленський складає присягу президента України. Офіційна інавгурація стартує у Верховній Раді о 10 годині.

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Після виконання гімну спікер Андрій Парубій надасть слово главі ЦВК Тетяні Сліпачук, яка оголосить результати виборів; наступною виступить глава Конституційного суду Наталя Шаптала, яка запросить Зеленського до трибуни Верховної Ради і вручить йому текст присяги. Врешті-решт новообраний глава держави складе присягу на вірність українському народу та отримає символи влади. Також Володимир Зеленський виголосить інавгураційну промову, після чого офіційно вступить на посаду.

Інавгурація президента Зеленського: онлайн трансляція 20-05-2019

Після офіційної інавгурації новообраний президент візьме участь ще в низці заходів: урочистості з нагоди інавгурації відбудуться в Маріїнському палаці та Адміністрації президента України.

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