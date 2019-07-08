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Володимир Зеленський прокоментував телеміст з Росією і звернувся до Путіна: відео
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Президент України Володимир Зеленський відреагував на анонсований телеміст з Росією і назвав це дешевим піаром перед виборами. Про це гарант заявив у відеозверненні в Facebook.
Володимир Зеленський звернувся до українців стосовно телемоста з Росією і закликав людей не панікувати. Президент України вважає, що це чергова спроба Російської Федерації поділити нас на "два табори".
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Анонсований телеміст – це просто дешевий, але небезпечний піархід, мета якого знову поділити українців на два табори. Одному табору політики розкажуть: "звичайно, давай поговоримо, треба забувати образи, ми ж братські народи, подумаєш, тисячі загиблих наших хлопців". Другий табір – політики закличуть обуритися і, прикриваючись патріотизмом, підуть заробляти бали на вибори, – заявив гарант.
Крім цього, Володимир Зеленський звернувся до президента РФ Володимира Путіна, запропонувавши йому новий формат переговорів за участю лідера США Дональда Трампа.
Так, Зеленський пропонує Путіну провести переговори за участю президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Британії Терези Мей, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона. За словами президента України, такі переговори можуть бути проведені в Мінську (Білорусь).
Нагадаємо, вчора ввечері стало відомо, що український телеканал NewsOne і російський державний телеканал Росія 1 вирішили організувати телеміст. У зв'язку з цим, голова Верховної Ради Андрій Парубій сьогодні заявив, що проведення телемосту з Росією є відвертою провокацією проросійських сил. Телеміст заплановано на 12 липня о 18:00.
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