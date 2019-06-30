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Скільки українців впевнені у завтрашньому дні: опитування

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Максимальна похибка вибірки 2,2% - фото 1
Максимальна похибка вибірки 2,2% / YouTube

У 58% дорослих українців відсутня впевненість в завтрашньому дні, свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Як зазначають соціологи, найчастіше впевненість в завтрашньому дні схильна демонструвати молодь, а також люди з високим рівнем освіти.

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Найрідше таку впевненість виявляють особи пенсійного віку, і ті, хто має порівняно невисокий освітній рівень.

Опитування проводили в період з 21 по 30 травня 2019 року серед 1998 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки 2,2%. Також за даними опитування компанії Research & Branding Group, в травні 2019 року були задоволені своїм життям 39% українців, в той час як 55% респондентів життям не задоволені.

Молодь впевнена у завтрашньому дні - фото 337366
Молодь впевнена у завтрашньому дні

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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