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Скільки українців впевнені у завтрашньому дні: опитування
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У 58% дорослих українців відсутня впевненість в завтрашньому дні, свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.
Як зазначають соціологи, найчастіше впевненість в завтрашньому дні схильна демонструвати молодь, а також люди з високим рівнем освіти.
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Найрідше таку впевненість виявляють особи пенсійного віку, і ті, хто має порівняно невисокий освітній рівень.
Опитування проводили в період з 21 по 30 травня 2019 року серед 1998 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки 2,2%. Також за даними опитування компанії Research & Branding Group, в травні 2019 року були задоволені своїм життям 39% українців, в той час як 55% респондентів життям не задоволені.
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