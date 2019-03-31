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Вибори президента України 2019 1 квітня

Володимир Зеленський прокоментував результати екзит-полу

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Володимир Зеленський на виборах - фото 1
Володимир Зеленський на виборах / ТСН

В Україні завершилися вибори президента, і вже відомі перші результати голосування 31 березня. За даними екзит-полу, саме Володимир Зеленський несподівано для всіх перемагає у рейтингу кандидатів.

Як свідчать результати екзит-полу станом на 18 годину, Володимир Зеленський лідирує у боротьбі за пост президента. Шоумена підтримують 30,4% виборців, а його найближчим переслідувачем є Петро Порошенко із 17,8%. Саме ці кандидати мають найбільше шансів потрапити в другий тур.

Тут більше: Результати екзит-полів на виборах президента 2019

Після оголошення перших підсумків Зеленський у своєму штабі подякував всім, хто голосував за його кандидатуру у першому турі президентських виборів.

Я хочу подякувати всім українцям, які голосували не по приколу, – сказав Зеленський.

Це цікаво: Вибори президента 2019: як голосували кандидати

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