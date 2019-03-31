Екзит-пол на виборах президента 2019 онлайн: результати голосування

Вибори президента України 2019 завершилися: виборчі дільниці зачинилися, тож перші підсумки голосування вже відомі. Дізнайтеся, які результати оприлюднив екзит-пол!

Екзит-пол – це опитування виборців, яке проводять на виході з дільниць у день голосування. Саме на основі отриманих даних соціологи прогнозують результати виборів президента України до оголошення офіційних підсумків від ЦВК.

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Відзначимо, що національний екзит-пол шляхом таємного голосування провели три авторитетні соціологічні компанії: фонд "Демократичні ініціативи", КМІС та Центр Разумкова. У рамках дослідження опитали 17 956 респондентів на 400 виборчих дільницях.

Результати екзит-полу: хто перемагає (18:00)

Кандидат Результат % Володимир Зеленський 30,4 Петро Порошенко 17,8 Юлія Тимошенко 14,2 Юрій Бойко 9,8 Анатолій Гриценко 7,1 Ігор Смешко 6,4 Олег Ляшко 4,8 Олександр Вілкул 4,0 Руслан Кошулинський 1,8

Решта кандидатів набрали менше ніж 1%. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,5% для лідерів (за чисельністю отриманих голосів) і в межах 0,5-1% – для інших кандидатів.

Отож, у другий тур проходять Зеленський і Порошенко. Чинний президент отримав найбільшу підтримку на Заході, а от лідер Кварталу 95 зібрав найбільше голосів на Сході, в Центрі та на Півдні. Наголосимо, що це попередні результати виборів, а остаточний екзит-пол оголосять о 23:00.

Дані екзит-полу на замовлення ТСН та екзит-полу центру SOCIS на замовлення телеканалу "Прямий" показують такі ж результати:

Онлайн трансляція оголошення результатів екзит-полу:

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