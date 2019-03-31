Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 1 квітня

Екзит-пол на виборах президента 2019 онлайн: результати голосування

  • 1544
Екзит-пол опублікував результати - фото 1
Екзит-пол опублікував результати

Вибори президента України 2019 завершилися: виборчі дільниці зачинилися, тож перші підсумки голосування вже відомі. Дізнайтеся, які результати оприлюднив екзит-пол!

Екзит-пол – це опитування виборців, яке проводять на виході з дільниць у день голосування. Саме на основі отриманих даних соціологи прогнозують результати виборів президента України до оголошення офіційних підсумків від ЦВК.

Це цікаво: Вибори президента 2019: як голосували кандидати

Відзначимо, що національний екзит-пол шляхом таємного голосування провели три авторитетні соціологічні компанії: фонд "Демократичні ініціативи", КМІС та Центр Разумкова. У рамках дослідження опитали 17 956 респондентів на 400 виборчих дільницях.

Результати екзит-полу: хто перемагає (18:00)

Кандидат Результат %
Володимир Зеленський 30,4
Петро Порошенко 17,8
Юлія Тимошенко 14,2
Юрій Бойко 9,8
Анатолій Гриценко 7,1
Ігор Смешко 6,4
Олег Ляшко 4,8
Олександр Вілкул 4,0
Руслан Кошулинський 1,8

Решта кандидатів набрали менше ніж 1%. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,5% для лідерів (за чисельністю отриманих голосів) і в межах 0,5-1% – для інших кандидатів.

Отож, у другий тур проходять Зеленський і Порошенко. Чинний президент отримав найбільшу підтримку на Заході, а от лідер Кварталу 95 зібрав найбільше голосів на Сході, в Центрі та на Півдні. Наголосимо, що це попередні результати виборів, а остаточний екзит-пол оголосять о 23:00.

Екзит пол - результати виборів - фото 318031
Дані екзит-полу на замовлення ТСН та екзит-полу центру SOCIS на замовлення телеканалу "Прямий" показують такі ж результати:
Хто перемагає на виборах - екзит пол - фото 318037
Онлайн трансляція оголошення результатів екзит-полу:

Читайте також: Вакарчук із дружиною прийшов на вибори 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 4980
Найкрутіші фішки нашого дитинства: ностальгійна колекція з 90-х
  • 26 березня, 18:01
  • 543
Альтернативні дебати кандидатів у президенти: кумедне відео до сліз
  • 29 березня, 20:30
  • 970
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Вибори президента України 2019 Вибори