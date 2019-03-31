Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Бокс

Вибори президента 2019: як голосували кандидати та політики

  • 26
Президентські вибори 2019 в Україні - фото 1
Президентські вибори 2019 в Україні

31 березня в Україні – вибори президента. Віддати свої голоси на дільниці приходять не тільки звичайні виборці, а й самі кандидати та інші топ-політики. При цьому без скандалів не обійшлося. Дивіться самі!

Найпершим голосувати на вибори 2019 прийшов мер Києва Віталій Кличко. Вже о 8:15 він у спортивному костюмі та, ймовірно, одразу після ранкового тренування з'явився на дільниці. Цікаво, що на виборчу дільницю він приїхав велосипедом.

З самого ранку здійснити своє волевиявлення прибув кандидат Олег Ляшко з дружиною Росітою. При цьому радикал показав на камери свій заповнений бюлетень, що є порушенням закону.

Кандидатка в президенти Юлія Тимошенко разом із чоловіком Олександром та однопартійцями теж проголосувала на дільниці в Києві.

Своє виборче право реалізувала й в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

У супроводі десятків камер на дільницю прийшов і Володимир Зеленський з дружиною Оленою. Він багато жартував та навіть дав кілька обіцянок.

Ось як голосували колишні союзники, а зараз суперники з розділеного "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул та Юрій Бойко.

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко прийшов на виборчу дільницю разом із дружиною, журналісткою і головною редакторкою видання "Дзеркало тижня" Юлією Мостовою. Однак вона проголосувати не змогла – як повідомило подружжя, імені Мостової не виявилося в списках виборців.

О пів на першу проголосував чинний президент України Петро Порошенко. Він з'явився на дільниці разом із дружиною Мариною та дітьми.

Уже проголосував на виборах і чинний мер Львова Андрій Садовий із дружиною Катериною, який зняв свою кандидатуру на користь Гриценка.

Інформація оновлюється...

Це важливо: Вибори президента 2019: графік і години, коли працюють дільниці

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Сповідь продавця: чому не варто купувати додаткові сервіси в магазинах техніки
  • 26 березня, 12:13
  • 1218
Найкрутіші фішки нашого дитинства: ностальгійна колекція з 90-х
  • 26 березня, 18:01
  • 533
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1355984
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Україна