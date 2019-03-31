Вибори президента 2019: як голосували кандидати та політики

31 березня в Україні – вибори президента. Віддати свої голоси на дільниці приходять не тільки звичайні виборці, а й самі кандидати та інші топ-політики. При цьому без скандалів не обійшлося. Дивіться самі!

Найпершим голосувати на вибори 2019 прийшов мер Києва Віталій Кличко. Вже о 8:15 він у спортивному костюмі та, ймовірно, одразу після ранкового тренування з'явився на дільниці. Цікаво, що на виборчу дільницю він приїхав велосипедом.

З самого ранку здійснити своє волевиявлення прибув кандидат Олег Ляшко з дружиною Росітою. При цьому радикал показав на камери свій заповнений бюлетень, що є порушенням закону.

Кандидатка в президенти Юлія Тимошенко разом із чоловіком Олександром та однопартійцями теж проголосувала на дільниці в Києві.

Своє виборче право реалізувала й в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Свій громадянський обов’язок виконала! На дільниці серед спостерігачів @IRIglobal зустріла вдову американського сенатора Джона Маккейна @cindymccain. Не зволікайте і ви — обов’язково прийдіть на свою дільницю та проголосуйте. Тому що #Україна_понад_усе pic.twitter.com/rMAB8YjDri — Уляна Супрун (@usuprun) 31 березня 2019 р.

У супроводі десятків камер на дільницю прийшов і Володимир Зеленський з дружиною Оленою. Він багато жартував та навіть дав кілька обіцянок.

Ось як голосували колишні союзники, а зараз суперники з розділеного "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул та Юрій Бойко.

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко прийшов на виборчу дільницю разом із дружиною, журналісткою і головною редакторкою видання "Дзеркало тижня" Юлією Мостовою. Однак вона проголосувати не змогла – як повідомило подружжя, імені Мостової не виявилося в списках виборців.

О пів на першу проголосував чинний президент України Петро Порошенко. Він з'явився на дільниці разом із дружиною Мариною та дітьми.

Уже проголосував на виборах і чинний мер Львова Андрій Садовий із дружиною Катериною, який зняв свою кандидатуру на користь Гриценка.

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