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Володимир Зеленський проінспектував Чорне море: відео

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Володимир Зеленський - фото 1
Володимир Зеленський / dniprograd

Глава держави Володимир Зеленський і представники його команди покупалися у Чорному морі перед початком робочого дня в Одесі. Відео було опубліковано 13 липня на сторінці офісу президента в Facebook.

Під час робочого візиту до Одеси президент Володимир Зеленський викупався в Чорному морі разом зі співробітниками адміністрації і місцевими жителями.

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"Перед початком напруженого робочого дня в Одесі президент України Володимир Зеленський і команда його Офісу особисто проінспектували температуру води в Чорному морі", – йдеться у коментарі до ролика.

На кадрах видно, що поява глави держави стала несподіванкою для місцевих жителів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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