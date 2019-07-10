Іди гуляй: реакція мережі на перепалку Зеленського із бориспільським чиновником

Президент України Володимир Зеленський під час наради вигнав секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка з залу. Перепалка між політиками викликала хвилю жартів в соцмережах, адже глава держави слів не добирав.

На нараді Володимир Зеленський сказав, що дізнався в інтернеті про судимість секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка.

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"Коли багато кричать, я завжди прошу знайти мені в інтернеті щось про людину, яка дуже багато кричить. За свій вік, мені 42 майже, я бачив дуже багато людей. Я тут прочитав у газеті... Скажіть, це правда чи ні? Член "Батьківщини", секретар Бориспільської міської ради – раніше судимий за ч.3 ст. 142 КК України "Розбій", пов'язаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень... Ярославе Миколайовичу, це ви? Вийди звідси! Вийди, розбійнику! Погано чуєш? Англійською: еxit! Ідіть", – зірвався Зеленський.

У свою чергу Годунок вступив у словесну перепалку з главою держави. "Есемески йому дають читати, дурості всякі!" – сказав він, згадавши слова під час інавгурації, що "всі ми президенти". Зеленський відповів: "Та йди вже! Господи... Ти точно не президент, оскільки у президента немає криміналу. Іди гуляй. Господи..."

Передісторія

При цьому перепалка Зеленського і Годунка почалася раніше: секретар міськради знімав відео на телефон біля входу в лікарню, куди приїхав президент. Чиновник вимагав грошей для ремонту медзакладу, після чого підійшов до голови Офісу президента і розповів про ситуацію. Незабаром Годунка вислухав і сам Зеленський, проте розмова у них так і не вийшла.

Вже під час засідання суперечка між Зеленським та Годунком продовжилася. Чиновник спілкувався з президентом, знімаючи його на відео. Глава держави попросив його прибрати телефон, а через 13 хвилин зачитав про історію про судовий термін за розбій.

ЗМІ дізнались і про кримінальну справу Годунка. За їхніми даними, в червні 2000 року він служив водієм у підрозділі "Беркут" та разом з іншим міліціонером увірвався в квартиру киянки, син якої, інвалід першої групи, нібито продавав наркотики. Зараз судимість Годунка є погашеною. До слова, після наради президент у невимкнені мікрофони сказав, що зателефонує в.о. глави СБУ:"Зараз подзвоню Баканову з приводу цього чорта... Мені треба закінчити з цією людиною".

Реакція мережі

Користувачі обурені "хамським" тоном Зеленського, а ще нагадують президенту про інших чортів в українській політиці.

Потім з'ясувалося, що сам Годунок підтримував на виборах Зеленського.

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