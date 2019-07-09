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Офіс президента запустив канал у Telegram

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Адміністрація президента - фото 1
Адміністрація президента / ua.news

Офіс президента Володимира Зеленського запустив офіційний канал в Telegram. Про це повідомляється в Facebook представництва глави держави у вівторок, 9 липня.

В інформації про канал вказується, що він був створений 4 липня і станом на ранок вівторка, 9 липня, на нього підписані 1,5 тисячі учасників.

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"Офіційний канал Офісу президента запущений в месенджері Telegram. Підписуйтесь, щоб отримувати новини найбільш зручним для вас способом", – зазначено в повідомленні.

Офіційні канали ОПУ, крім Facebook також присутні в Twitter і YouTube.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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