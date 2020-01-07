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Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим

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Володимир Зеленський - фото 1
Володимир Зеленський / instagram

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим та побажав веселого свята і смачної куті. Вітальне звернення глави держави опублікував у соцмережах Facebook і Instagram.

Володимир Зеленський побажав, щоб весь рік був щедрим на здійснені надії і чудеса, і в кожній родині запанували мир і злагода. "Це дух надії, добра, очікування чуда й неймовірного єднання, яке панує за столом, коли сім'я збирається на Святу вечерю. Всім смачної куті! Христос ся рождає! Славімо його!" – звернувся Зеленський до українців.

І ще: Привітання з Різдвом Христовим 2020: найкращі побажання на свято у віршах, смс, прозі

Цьогорічні Святвечір та Різдво президент України зустрічає в Омані, куди відправився з сім'єю. Саме через цю неоднозначну подорож привітання Зеленського викликало в коментарях численні суперечки і полеміку, і думки в українців різняться кардинально.

Читайте також: Зеленський в Омані: користувачі мережі висміяли поїздку президента в кумедних мемах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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