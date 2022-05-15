Стефанія Експрес: в Укрзалізниці перейменували потяг з популярним напрямком

Перемога гурту Kalush Orchestra на Євробаченні 2022 стала найобговорюванішою темою у соцмережах. Тож не дивно, що таку подію не оминули і в Укрзалізниці, де перейменували один з потягів у честь вже найвідомішої матусі у Європі.

Kalush Orchestra вибороли перше місце на Євробаченні у Турині, зарядивши українців бойовим духом та ще більшою вірою у те, що зовсім скоро на нас чекає ще одна дуже важлива перемога у цій війні. І тепер маму Стефанію лідера гурту Олега Псюка знають не тільки в нашій країні, а й за її кордонами. А в Укрзалізниці вирішили навіть назвати на її честь один з потягів, про що розповіли у пресслужбі.

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Поїзд 43 Київ – Івано-Франківськ в розкладі цього року офіційно стане "Стефанія Експресом". Вокзали Києва, Калуша, та Франківська будуть вітати цей поїзд піснею "Стефанія". До речі, це буде перший у світі поїзд, названий в честь мами, – зауважують залізничники.

Звісно ж, маршрут обрано не випадково, адже Калуш – назва міста на Франківщині. Тепер залишається чекати на новий пік популярності імені Стефанія в Україні та у Європі.

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