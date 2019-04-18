Ток-шоу Право на владу: дивитися онлайн прямий ефір із Зеленським

Кандидат у президенти Володимир Зеленський бере участь у політичному ток-шоу "Право на владу", що виходить на каналі 1+1. Раніше в ефірі цієї програми відбулася його телефонна розмова з Петром Порошенком.

Автори програми "Право на владу" отримали лист від ЗЕ-штабу із вимогою згідно із законом "Про вибори Президента України" надати ефірний час для агітації. Відтак, Володимир Зеленський став гостем ток-шоу 18 квітня. Зазначимо, що "Право на владу" цього разу стартувало раніше – о 21.00. Під час ефіру кандидат у президенти представив свою команду!

Це цікаво: Новий рейтинг кандидатів у президенти України на вибори 2019

У прямому ефірі Зеленському доведеться відповідати на запитання ведучих, а також запрошених журналістів: Соні Кошкіної, Сергія Щербини, Дмитра Гордона, Марії Жартовської та Олександра Мартиненка. Також до дискусії приєднається керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

Онлайн трансляція шоу Право на владу: дивитися прямий ефір 18-04-2019

Нагадаємо, Петро Порошенко несподівано з'явився в ефірі ток-шоу "Право на владу" 11 квітня. Після привітального слова чинний президент викликав на дебати у студію свого опонента. Натомість Володимир Зеленський вийшов на зв'язок телефоном і між кандидатами сталася емоційна розмова, у результаті якої Зеленський кинув слухавку.

ВІДЕО: Порошенко і Зеленський влаштували перепалку в прямому ефірі