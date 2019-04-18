Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Вибори президента України 2019

Ток-шоу Право на владу: дивитися онлайн прямий ефір із Зеленським

  • 1696
Зеленський прийшов на Право на Владу - фото 1
Зеленський прийшов на Право на Владу

Кандидат у президенти Володимир Зеленський бере участь у політичному ток-шоу "Право на владу", що виходить на каналі 1+1. Раніше в ефірі цієї програми відбулася його телефонна розмова з Петром Порошенком.

Автори програми "Право на владу" отримали лист від ЗЕ-штабу із вимогою згідно із законом "Про вибори Президента України" надати ефірний час для агітації. Відтак, Володимир Зеленський став гостем ток-шоу 18 квітня. Зазначимо, що "Право на владу" цього разу стартувало раніше – о 21.00. Під час ефіру кандидат у президенти представив свою команду!

Це цікаво: Новий рейтинг кандидатів у президенти України на вибори 2019

У прямому ефірі Зеленському доведеться відповідати на запитання ведучих, а також запрошених журналістів: Соні Кошкіної, Сергія Щербини, Дмитра Гордона, Марії Жартовської та Олександра Мартиненка. Також до дискусії приєднається керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

Онлайн трансляція шоу Право на владу: дивитися прямий ефір 18-04-2019

Нагадаємо, Петро Порошенко несподівано з'явився в ефірі ток-шоу "Право на владу" 11 квітня. Після привітального слова чинний президент викликав на дебати у студію свого опонента. Натомість Володимир Зеленський вийшов на зв'язок телефоном і між кандидатами сталася емоційна розмова, у результаті якої Зеленський кинув слухавку.

ВІДЕО: Порошенко і Зеленський влаштували перепалку в прямому ефірі

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Вгадай, яке фото зроблене в Україні!
  • 16 квітня, 16:30
  • 1456
Сповідь продавця: інтернет-магазини проти звичайних – як не купити кота в мішку
  • 15 квітня, 12:14
  • 514
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 96
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна