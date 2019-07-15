Володимир Зеленський показав підрослу доньку

Сьогодні у дочки президента України Володимира Зеленського день народження. З цієї нагоди Зеленський опублікував фото своєї вже дорослої донечки.

Найстаршій дитині глави держави Олександра виповнилося 15 років.

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З нагоди свята знаменитий батько розмістив у своєму Instagram фотографію вже дорослої донечки, супроводивши її теплими словами. "Сьогодні тобі 15. Люблю! Моя Сашуня", – підписав фото Зеленський.

У свою чергу перша леді країни Олена Зеленська також у своєму Інстаграмі розмістила зображення з дівчинкою і написала: "Найкраща дівчинка на землі! З Днем народження! 15 років, як ти вчиш мене бути мамою! Люблю тебе!".

Фоловери сторінки президента зазначили, що його дочка дуже схожа на маму, а зірки приєдналися до поздоровлень. Зокрема, Олександру з днем ​​народження привітали співачки Гайтана та Оля Полякова.

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