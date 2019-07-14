Море і так брудне: Зеленський шокував мережу дивним указом

Володимир Зеленський в Одесі дав новий указ. Президент дозволив не перевіряти човни і Одеський морський порт на дотримання екологічних норм "мінімум на два місяці". Українці, м'яко кажучи, шоковані.

Активіст Програми Розвитку ООН Павло Вишебаба у Facebook повідомив, що тепер за указом Зеленського в море можна буде зливати все, що завгодно.

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"Тільки що Зеленський в Одесі доручив припинити будь-які перевірки човнів і порту на дотримання екологічних норм "мінімум на 2 місяці". Це означає, що в Чорне море тепер можна зливати все, що завгодно", – написав Вишебаба.

Активіст також процитував слова глави держави: "Ніхто ж не помре від цього за два місяці. Море і так брудне". Таким чином Володимир Зеленський дозволив не дотримуватися екологічні норми в Одесі.

"Це шкідництво на вищому рівні, якщо будуть нові закони, які регулюють ці питання, ми будемо спостерігати як протягом тривалого часу в море будуть зливати все що захочуть", – написав журналіст Семен Кабакан.

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