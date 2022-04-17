Володимир Зеленський підбадьорив українців у новому відео, що мотивує

Президент України Володимир Зеленський продовжує підтримувати бойовий дух свого народу. На цей раз він записав чергове щире відео.

Так, Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці в Instagram свіжий короткий ролик, який зняв у своєму кабінеті. У відео він звернувся до українців та запевнив, що ми переможемо у цій війні.

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У кадрі глава України показав документи, над якими працює, фотографію своєї сім'ї, глиняний півник (аналог того, який уцілів після обстрілу в одній із квартир у Бородянці на Київщині) та український прапор.

Ми міцні! Працюємо, любимо, дякуємо, пишаємося. І всіх переможемо! – сказав президент.

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