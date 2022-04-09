"Ми тут, щоб дати першу позитивну відповідь": Україна на крок наблизилася до членства ЄС

Україна на крок ближче до асоціації з ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до України. Вона не лише на власні очі побачила звільнену від окупантів Київщину. Вона ще й озвучила гарні новини для України.

Урсула фон дер Ляєн передала президенту Володимиру Зеленському опитувальник. Його заповнення – необхідний крок для надання Україні статусу кандидата в ЄС, передає Радіо MAXIMUM.

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"Шановний Володимире, Ми почули ваше прохання, голосно і ясно. І сьогодні ми тут, щоб дати вам першу, позитивну відповідь. У цьому конверті важливий крок на шляху до членства в ЄС. Ця анкета є основою для нашого обговорення в найближчі місяці. Саме з цього починається ваш шлях до Європейського Союзу. Ми будемо у вашому розпорядженні 24 години на добу, 7 днів на тиждень для роботи на цій загальній основі", – наголосила вона.

Церемонія передачі конверта відбулася після перемовин Урсули фон дер Ляєн з Володимиром Зеленським у столиці.

Що очікує на Україну

Скорочений опитувальник свідчить про пришвидшену процедуру. Сам опитувальник на 40 сторінок. Зазвичай, підкреслює заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква, він містить до 4 тисяч сторінок запитань.

Зазначимо, що Україна вже зробила вагому роботу на шляху до вступу ЄС. Ігор Жовква додав, що 70% інформації щодо нашої держави вже перебуває в Європейській комісії.

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина додала, що Україна може стати кандидатом на членство в ЄС уже у червні цього року.

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