Володимир Ярославський створив смак українського Різдва: авторський рецепт куті

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як вдома приготувати традиційну українську страву на Різдво – кутю. Скуштуйте й ви вдома цей святковий смаколик за авторським рецептом кухаря!

Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками рецептом куті.

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Кутя готується на святий вечір заздалегідь і ставиться в сіно на покуті – куток, найпочесніше місце у хаті. Традицій багато, в усіх вони різні. У нашій родині кутю хресний ніс своєму хрещеному зранку на Різдво", – коментує кухар.

Інгредієнти:

175 г пшениці

50 г маку

150 г очищених волоських горіхів

75 г лохини сушеної

75 г журавлини сухої

100 г Меду (або на свій смак)

Узвар приблизно 100-150 г

Вага приблизна, адже кожен готує на свій смак. Замість журавлини та лохини можна узяти родзинки.

Рецепт:

Пшеницю треба добре промити водою, а потім варити на повільному вогні, у великій кількості, підсиленої води, приблизно 45 хвилин. Зернята мають бути готові, м'якенькі. Відкиньте готову пшеницю на сито. Разом з пшеницею ставте на маленький вогонь промитий мак, і томіть приблизно 30 хвилин – поки зернята не почнуть показувати білий корінчик. Далі ставте охолонути та потім перетріть у ступці прямо у пасту. Лохину і журавлину залийте окропом на хвилинку і потім відкиньте на сито також. Горіхи для кращого смаку підсмажте до рум'яності у духовці. У великій мисці змішайте відварену пшеницю, горішки, пасту з маку, ошпарені лохину та журавлину, додайте мед на свій смак і узвар, щоб суміш була соковита та ароматна.

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