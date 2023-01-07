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Володимир Ярославський створив смак українського Різдва: авторський рецепт куті

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Володимир Ярославський створив смак українського Різдва: авторський рецепт куті - фото 1

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як вдома приготувати традиційну українську страву на Різдво – кутю. Скуштуйте й ви вдома цей святковий смаколик за авторським рецептом кухаря!

Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками рецептом куті.

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Кутя готується на святий вечір заздалегідь і ставиться в сіно на покуті – куток, найпочесніше місце у хаті. Традицій багато, в усіх вони різні. У нашій родині кутю хресний ніс своєму хрещеному зранку на Різдво", – коментує кухар.

Інгредієнти:

  • 175 г пшениці
  • 50 г маку
  • 150 г очищених волоських горіхів
  • 75 г лохини сушеної
  • 75 г журавлини сухої
  • 100 г Меду (або на свій смак)
  • Узвар приблизно 100-150 г

Вага приблизна, адже кожен готує на свій смак. Замість журавлини та лохини можна узяти родзинки.

Рецепт:

  1. Пшеницю треба добре промити водою, а потім варити на повільному вогні, у великій кількості, підсиленої води, приблизно 45 хвилин. Зернята мають бути готові, м'якенькі.
  2. Відкиньте готову пшеницю на сито.
  3. Разом з пшеницею ставте на маленький вогонь промитий мак, і томіть приблизно 30 хвилин – поки зернята не почнуть показувати білий корінчик.
  4. Далі ставте охолонути та потім перетріть у ступці прямо у пасту.
  5. Лохину і журавлину залийте окропом на хвилинку і потім відкиньте на сито також.
  6. Горіхи для кращого смаку підсмажте до рум'яності у духовці.
  7. У великій мисці змішайте відварену пшеницю, горішки, пасту з маку, ошпарені лохину та журавлину, додайте мед на свій смак і узвар, щоб суміш була соковита та ароматна.

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