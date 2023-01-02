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Володимир Ярославський приготував запечену качку з яблуками: святковий рецепт

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Володимир Ярославський приготував запечену качку з яблуками: святковий рецепт - фото 1

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати вдома святкову м'ясну страву – качку з яблуками. Скуштуйте й ви вдома таку запечену птицю за авторським рецептом кухаря!

Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками рецептом запеченої качки з яблуками.

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До свят завжди очікуєш на чудо. Кожного дня я загадую одне бажання і стараюся робити щось для нашої перемоги. Ми не зламані та ніколи не опустимо руки.Кожен буде робити свою справу, щоб все українське жило. А я буду готувати для вас, щоб ви мали смачні рецепти на кожен день і до свят. Для мене улюблена святкова страва – це качка запечене з яблуками. Нумо готувати! Дуже важливо готувати качку щільно закриваючи її фольгою або в закритій гусятниці, щоб вона не була сухою", – коментує кухар.

Інгредієнти:

  • 55 г гірчиці діжонської
  • 60 г мед
  • Сіль та перець
  • 5 невеликих зелених яблук
  • 5 невеликих картоплин
  • 1 качка (приблизна вага 1.3кг)

Рецепт:

  1. Для маринаду змішайте мед, гірчицю, сіль і перець. Сіль найкраще брати з розрахунку 10-12 г на 1 кг качки. Можна додавати й зернову гірчицю.
  2. Качку промиваємо, висушуємо рушником, натираємо маринадом і ставимо на ніч, а можна навіть і на 2 дні просолитися.
  3. Дістаю качку з холодного місця та кладу на середину підготованої фольги: складаю її у 2 шари й готую великий шмат, щоб він повністю покрив птицю.
  4. Чистимо яблука, їх можна теж змащуючи трохи маринадом.
  5. Кладемо в качку, а частину яка не влізає можна викласти поруч.
  6. Картоплю розрізаю навпіл, підкладаю під качку по боках. Можна використовувати різні коріння замість картоплі.
  7. Останню фалангу крил відрізаю, а ніжки якщо є охота, обв’яжіть шпагатом, щоб було красиво.
  8. Можна додати білого вина та трав: чебрець, розмарин і добре пакуємо у фольгу – "човником", щоб сік не витікав!
  9. Щільно закриваю фольгу, щоб качка готувалася у власному соку і ставлю в розігріту духовку на 180 градусів на 1 годину, а потім роблю температуру 120 градусів і ще готуємо 2-2,5 години.
  10. Потім відкриваю фольгу, поливаю отриманим соком, підіймаю температуру до 200-220 і довожу до рум’яної скоринки.
  11. Якщо качка більша, то і готувати її потрібно більше. На кожні додаткові 0,5 кг додаємо 30 хв на 120 градусів, ну і продуктів тежбільше пропорціонально. Можна готувати в гусятниці.
  12. Дістаємо та смакуємо!

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