Володимир Ярославський приготував запечену качку з яблуками: святковий рецепт

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати вдома святкову м'ясну страву – качку з яблуками. Скуштуйте й ви вдома таку запечену птицю за авторським рецептом кухаря!

Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками рецептом запеченої качки з яблуками.

І ще: Яблучний чай з м'ятою і корицею: рецепт смачного напою за 15 хвилин

До свят завжди очікуєш на чудо. Кожного дня я загадую одне бажання і стараюся робити щось для нашої перемоги. Ми не зламані та ніколи не опустимо руки.Кожен буде робити свою справу, щоб все українське жило. А я буду готувати для вас, щоб ви мали смачні рецепти на кожен день і до свят. Для мене улюблена святкова страва – це качка запечене з яблуками. Нумо готувати! Дуже важливо готувати качку щільно закриваючи її фольгою або в закритій гусятниці, щоб вона не була сухою", – коментує кухар.

Інгредієнти:

55 г гірчиці діжонської

60 г мед

Сіль та перець

5 невеликих зелених яблук

5 невеликих картоплин

1 качка (приблизна вага 1.3кг)

Рецепт:

Для маринаду змішайте мед, гірчицю, сіль і перець. Сіль найкраще брати з розрахунку 10-12 г на 1 кг качки. Можна додавати й зернову гірчицю. Качку промиваємо, висушуємо рушником, натираємо маринадом і ставимо на ніч, а можна навіть і на 2 дні просолитися. Дістаю качку з холодного місця та кладу на середину підготованої фольги: складаю її у 2 шари й готую великий шмат, щоб він повністю покрив птицю. Чистимо яблука, їх можна теж змащуючи трохи маринадом. Кладемо в качку, а частину яка не влізає можна викласти поруч. Картоплю розрізаю навпіл, підкладаю під качку по боках. Можна використовувати різні коріння замість картоплі. Останню фалангу крил відрізаю, а ніжки якщо є охота, обв’яжіть шпагатом, щоб було красиво. Можна додати білого вина та трав: чебрець, розмарин і добре пакуємо у фольгу – "човником", щоб сік не витікав! Щільно закриваю фольгу, щоб качка готувалася у власному соку і ставлю в розігріту духовку на 180 градусів на 1 годину, а потім роблю температуру 120 градусів і ще готуємо 2-2,5 години. Потім відкриваю фольгу, поливаю отриманим соком, підіймаю температуру до 200-220 і довожу до рум’яної скоринки. Якщо качка більша, то і готувати її потрібно більше. На кожні додаткові 0,5 кг додаємо 30 хв на 120 градусів, ну і продуктів тежбільше пропорціонально. Можна готувати в гусятниці. Дістаємо та смакуємо!

До теми: Клопотенко показав, як заквасити капусту за три дні