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Володимир Ярославський приготував тар-татен на рубленому тісті: рецепт яблучного пирога
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Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати вдома яблучну випічку, яка сподобається кожному. Скуштуйте і ви тар-татен за рецептом кухаря!
Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками рецептом випічку з яблук – тар-татен.
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Моя бабуся завжди в цю пору випікала яблучні пироги. Їхній аромат з духовки я, напевно, ніколи не забуду. Як мало тоді було потрібно для щастя. А зараз я у бабусі крутий шеф тому ми будемо готувати тар-татен", – коментує кухар.
Інгредієнти на форму 28 см:
- 1300-1400 г яблук
- 190 г цукру
- 60 г вершкового масла
Інгредієнти на тісто:
- 210 г борошна
- 140 г вершкового масла
- 60 г крижаної води
- сік лимона (лимонна кислота)
- сіль
Рецепт:
- Починаємо з тіста. Усі інгредієнти мають бути холодними, а вершкове масло 82,5%. Краще робити тісто прямо на столі!
- У борошно натираю на великій тертушці вершкове масло, або ножем ріжу масло на пластинки, роблю швидко щоб суміш не нагрівалась і масло не розм'якшувалось.
- Коли всі шматочки стали схожі на пластинки у борошні, починаю збираю тісто у купу і в середину ллю підкислену лимоном воду і сіль.
- Обережно перемішую усе, і просто зліплюю разом.
- Тісто загортаю у плівку і ставлю у холодильник.
- Далі готуємо начинку. Яблука чищу, нарізаю на 4 частинки.
- На пательню висипаю цукор, вмикаю вогонь і чекаю поки цукор почне плавитись, потім повільно перемішую лопаткою, щоб утворилась досить таки красива карамель.
- Слідкуйте за кольором – він має бути насиченим як чай, але не перепаліть цукор.
- Коли отримуємо добрий колір – відставляю пательню, додаю шматок вершкового масла, топлю його і прямо у цю пательню починаю складати яблука на бочок, один біля одного.
- Частину яблук, що не влізла ріжу дрібніше і наповнюю повністю пательню.
- Дістаю тісто з холоду і починаю розкачувати, складаючи його просто пополам, як листкове, рази 3-4 – останній раз роблю коло, на 1-1.5 см більше форми та кладу його на яблука, трохи загортаю краї по бортиках і ставлю у розігріту духовку до температури 175-180, приблизно на 30-35 хвилин.
- Дістаю тарт, даю постояти 10 хвилин, перевертаю прямо на тарілку і подаю гарячим. З морозивом буде неймовірно смакувати!
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