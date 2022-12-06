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Володимир Ярославський приготував тар-татен на рубленому тісті: рецепт яблучного пирога

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Володимир Ярославський приготував тар-татен на рубленому тісті: рецепт яблучного пирога - фото 1

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати вдома яблучну випічку, яка сподобається кожному. Скуштуйте і ви тар-татен за рецептом кухаря!

Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками рецептом випічку з яблук – тар-татен.

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Моя бабуся завжди в цю пору випікала яблучні пироги. Їхній аромат з духовки я, напевно, ніколи не забуду. Як мало тоді було потрібно для щастя. А зараз я у бабусі крутий шеф тому ми будемо готувати тар-татен", – коментує кухар.

Інгредієнти на форму 28 см:

  • 1300-1400 г яблук
  • 190 г цукру
  • 60 г вершкового масла

Інгредієнти на тісто:

  • 210 г борошна
  • 140 г вершкового масла
  • 60 г крижаної води
  • сік лимона (лимонна кислота)
  • сіль

Рецепт:

  1. Починаємо з тіста. Усі інгредієнти мають бути холодними, а вершкове масло 82,5%. Краще робити тісто прямо на столі!
  2. У борошно натираю на великій тертушці вершкове масло, або ножем ріжу масло на пластинки, роблю швидко щоб суміш не нагрівалась і масло не розм'якшувалось.
  3. Коли всі шматочки стали схожі на пластинки у борошні, починаю збираю тісто у купу і в середину ллю підкислену лимоном воду і сіль.
  4. Обережно перемішую усе, і просто зліплюю разом.
  5. Тісто загортаю у плівку і ставлю у холодильник.
  6. Далі готуємо начинку. Яблука чищу, нарізаю на 4 частинки.
  7. На пательню висипаю цукор, вмикаю вогонь і чекаю поки цукор почне плавитись, потім повільно перемішую лопаткою, щоб утворилась досить таки красива карамель.
  8. Слідкуйте за кольором – він має бути насиченим як чай, але не перепаліть цукор.
  9. Коли отримуємо добрий колір – відставляю пательню, додаю шматок вершкового масла, топлю його і прямо у цю пательню починаю складати яблука на бочок, один біля одного.
  10. Частину яблук, що не влізла ріжу дрібніше і наповнюю повністю пательню.
  11. Дістаю тісто з холоду і починаю розкачувати, складаючи його просто пополам, як листкове, рази 3-4 – останній раз роблю коло, на 1-1.5 см більше форми та кладу його на яблука, трохи загортаю краї по бортиках і ставлю у розігріту духовку до температури 175-180, приблизно на 30-35 хвилин.
  12. Дістаю тарт, даю постояти 10 хвилин, перевертаю прямо на тарілку і подаю гарячим. З морозивом буде неймовірно смакувати!

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