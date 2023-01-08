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Володимир Ярославський приготував тар-тар з яловичини: простий рецепт
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Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати вдома всесвітньо популярну м'ясну страву. Скуштуйте й ви вдома такий тартар за рецептом кухаря!
Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками рецептом тартару з яловичини.
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Експериментую для вас! Головне – якісне м'ясо, тільки яловичина! Краще та, яка для стейків, витримана: сухого чи вологого дозрівання. Або якраз тут можна брати заморожену вирізку, чи лопаткову, задні частини. Це дуже важливо – безпека харчування, тож повторювати з великою увагою", – коментує кухар.
Інгредієнти:
- м'ясо яловичини 150 г
- корнішони 20 г
- каперси 10 г
- цибуля шалот або червона 12
- діжонська гірчиця 5 г
- зернова гірчиця 5 г
- жовток курячий 1 шт (перепелиний 2 шт)
- ворчестер 2 г
- оливкова олія 15 г
- сіль та перець чорний
- кетчуп 12
- Табаско пару крапель
Рецепт:
- Кухарю до вподоби тільки нарізане руками, як вчили його в інституті Поля Бокюза. Ручна нарізка – це показник гарного тар-тару!
- М'ясо ріжте кубиком 5 на 5 мм.
- Інші інгредієнти нарізайте брюнуаз.
- Усе добре перемішайте.
- Смакує разом з тостами та потертим зверху сиром пармезан!
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