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Володимир Ярославський приготував тар-тар з яловичини: простий рецепт

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Володимир Ярославський приготував тар-тар з яловичини: простий рецепт - фото 1

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати вдома всесвітньо популярну м'ясну страву. Скуштуйте й ви вдома такий тартар за рецептом кухаря!

Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками рецептом тартару з яловичини.

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Експериментую для вас! Головне – якісне м'ясо, тільки яловичина! Краще та, яка для стейків, витримана: сухого чи вологого дозрівання. Або якраз тут можна брати заморожену вирізку, чи лопаткову, задні частини. Це дуже важливо – безпека харчування, тож повторювати з великою увагою", – коментує кухар.

Інгредієнти:

  • м'ясо яловичини 150 г
  • корнішони 20 г
  • каперси 10 г
  • цибуля шалот або червона 12
  • діжонська гірчиця 5 г
  • зернова гірчиця 5 г
  • жовток курячий 1 шт (перепелиний 2 шт)
  • ворчестер 2 г
  • оливкова олія 15 г
  • сіль та перець чорний
  • кетчуп 12
  • Табаско пару крапель

Рецепт:

  1. Кухарю до вподоби тільки нарізане руками, як вчили його в інституті Поля Бокюза. Ручна нарізка – це показник гарного тар-тару!
  2. М'ясо ріжте кубиком 5 на 5 мм.
  3. Інші інгредієнти нарізайте брюнуаз.
  4. Усе добре перемішайте.
  5. Смакує разом з тостами та потертим зверху сиром пармезан!

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