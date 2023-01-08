Володимир Ярославський приготував тар-тар з яловичини: простий рецепт

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати вдома всесвітньо популярну м'ясну страву. Скуштуйте й ви вдома такий тартар за рецептом кухаря!

Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками рецептом тартару з яловичини.

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Експериментую для вас! Головне – якісне м'ясо, тільки яловичина! Краще та, яка для стейків, витримана: сухого чи вологого дозрівання. Або якраз тут можна брати заморожену вирізку, чи лопаткову, задні частини. Це дуже важливо – безпека харчування, тож повторювати з великою увагою", – коментує кухар.

Інгредієнти:

м'ясо яловичини 150 г

корнішони 20 г

каперси 10 г

цибуля шалот або червона 12

діжонська гірчиця 5 г

зернова гірчиця 5 г

жовток курячий 1 шт (перепелиний 2 шт)

ворчестер 2 г

оливкова олія 15 г

сіль та перець чорний

кетчуп 12

Табаско пару крапель

Рецепт:

Кухарю до вподоби тільки нарізане руками, як вчили його в інституті Поля Бокюза. Ручна нарізка – це показник гарного тар-тару! М'ясо ріжте кубиком 5 на 5 мм. Інші інгредієнти нарізайте брюнуаз. Усе добре перемішайте. Смакує разом з тостами та потертим зверху сиром пармезан!

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