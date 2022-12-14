Володимир Ярославський приготував рибну страву: рецепт фрикадельок з минтая

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати вдома фрикаделі з минтая. Скуштуйте і ви таку рибну страву за рецептом кухаря!

Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками рецептом фрикадель з минтая. Сподобається навіть тим, хто не каже, що любить рибу.

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На роботі та в житті я постійно наголошую, що смачна страва починається з якісного продукту! Тому, щоб мої фрикадельки могла їсти навіть вибаглива малеча я обрав минтай дикого вилову з Аляски! Для мене зима то ідеальний час для таких рецептів. Адже вечір довгий тож можна виділити час на приготування смачненького", – коментує кухар.

Інгредієнти для фрикадельок:

400 г віджатого філе минтаю

75 г підсмаженої цибулі (150 г сирої)

50 г твердого сиру, за бажанням

1 яйце

сіль, перець

Інгредієнти для соусу:

100 г цибулі

2 зубчики часнику

30 г рослинної олії

200 г томатів у власному соку

сіль, перець та сухі трави

40 г вершків

зелень для подачі

Рецепт:

Філе беру з цілої риби або купую готове. Видаляю кісточки й вичавлюю надлишкову вологу через вафельний рушник. На олії або вершковому маслі обсмажую довільно нарізану цибулю до зміни кольору. Змішую рибу та цибулю і пропускаю 2 рази через дрібну решітку м'ясорубки. Додаю яйце, сіль, натираю сир і добре вимішую фарш, навіть "вибиваю" його. Змащую руки олією і формую фрикадельки. Окремо ріжу цибулю для соусу і подрібнюю часник. Обсмажую цибулю, додаю часник, томати у власному соку, сіль, сухі трави, вершки та трохи води. Перемішую і доводжу до смаку. Занурюю у соус фрикадельки, накриваю кришкою і тушкую хвилин 6. Перегортаю вироби, трохи поливаю соусом і знов тушкую хвилин 6. Готову страву досить рясно посипаю посіченою зеленню і можна їсти!

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