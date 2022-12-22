Володимир Ярославський приготував пиріг з червоною рибою: святковий рецепт

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати вдома рибний пиріг. Скуштуйте і ви таку святкову страву за рецептом кухаря!

Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками рецептом святкового пирога з червоною рибою.

І ще: Яблучний чай з м'ятою і корицею: рецепт смачного напою за 15 хвилин

Я не знаю як нам доведеться зустрічати Новий рік, але дуже хочу, щоб ваші родини були щасливі. Тож буду готувати для вас нові рецепти з теплотою у серці. Рожевий лосось або горбуша, на мою думку, недооцінений продукт. Її м'ясо низькокалорійне і має високий вміст білка. Це ідеальний продукт для схуднення. Риба дикого вилову з Аляски має найбільше користі та насичений смак. А завдяки особливостям жиру її легко переготувати тому я обираю легку обробку", – коментує кухар.

Інгредієнти:

1кг листкового дріжджового тіста

1кг свіжого або 400 г розмороженого шпинату

150 г цибулі

60-70 г вершкового масла

6 яєць

приблизно 950 г тушки горбуші (500-550 філе)

сіль, перець, яйце на помазку

трохи борошна на підпил, пергамент

Рецепт:

Ви маєте розморозити заздалегідь продукти у холодильнику. Рибу розробляю на філе і ретельно вибираю кісточки. Зі свіжого шпинату видаляю стебло й обережно ріжу листя. Дрібненько січу цибулю та обсмажую на вершковому маслі на середньому вогні до початку красивого рум'яного кольору. Додаю шпинат, сіль та перець і перемішую, поки шпинат не осяде. Довго не готуйте, хай буде соковитий! Яйця відварюю майже в круту охолоджую і ріжу слайсами. Дуже холодне листкове тісто розкочую на пергаменті та борошні до 4-5 мм товщиною (десь 1.5 деко). Викладаю спочатку шпинат з цибулею, потім яйця, а потім горбушу, трохи нарізану ломтиками та зверху сіль, перець. Змащую просто перемішаним яйцем й ножицями роблю легенький малюнок не прорізуючи тісто до кінця! Ставлю у попередньо розігріту до 180-185 духовку і випікаю до рум'яного кольору приблизно 25-27 хвилин. Обираю режим верх-низ або конвекція. Смакує як гарячим, так і холодним. Порядок начинки можете змінювати.

До теми: Клопотенко показав, як заквасити капусту за три дні