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Новий рік 2023

Володимир Ярославський приготував пиріг з червоною рибою: святковий рецепт

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Володимир Ярославський приготував пиріг з червоною рибою: святковий рецепт - фото 1

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати вдома рибний пиріг. Скуштуйте і ви таку святкову страву за рецептом кухаря!

Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками рецептом святкового пирога з червоною рибою.

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Я не знаю як нам доведеться зустрічати Новий рік, але дуже хочу, щоб ваші родини були щасливі. Тож буду готувати для вас нові рецепти з теплотою у серці. Рожевий лосось або горбуша, на мою думку, недооцінений продукт. Її м'ясо низькокалорійне і має високий вміст білка. Це ідеальний продукт для схуднення. Риба дикого вилову з Аляски має найбільше користі та насичений смак. А завдяки особливостям жиру її легко переготувати тому я обираю легку обробку", – коментує кухар.

Інгредієнти:

  • 1кг листкового дріжджового тіста
  • 1кг свіжого або 400 г розмороженого шпинату
  • 150 г цибулі
  • 60-70 г вершкового масла
  • 6 яєць
  • приблизно 950 г тушки горбуші (500-550 філе)
  • сіль, перець, яйце на помазку
  • трохи борошна на підпил, пергамент

Рецепт:

  1. Ви маєте розморозити заздалегідь продукти у холодильнику.
  2. Рибу розробляю на філе і ретельно вибираю кісточки.
  3. Зі свіжого шпинату видаляю стебло й обережно ріжу листя.
  4. Дрібненько січу цибулю та обсмажую на вершковому маслі на середньому вогні до початку красивого рум'яного кольору.
  5. Додаю шпинат, сіль та перець і перемішую, поки шпинат не осяде. Довго не готуйте, хай буде соковитий!
  6. Яйця відварюю майже в круту охолоджую і ріжу слайсами.
  7. Дуже холодне листкове тісто розкочую на пергаменті та борошні до 4-5 мм товщиною (десь 1.5 деко).
  8. Викладаю спочатку шпинат з цибулею, потім яйця, а потім горбушу, трохи нарізану ломтиками та зверху сіль, перець.
  9. Змащую просто перемішаним яйцем й ножицями роблю легенький малюнок не прорізуючи тісто до кінця!
  10. Ставлю у попередньо розігріту до 180-185 духовку і випікаю до рум'яного кольору приблизно 25-27 хвилин. Обираю режим верх-низ або конвекція.
  11. Смакує як гарячим, так і холодним. Порядок начинки можете змінювати.

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