Володимир Ярославський приготував млинці з ікрою минтая: простий рецепт

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати вдома млинці з ікрою минтая. Скуштуйте і ви таку страву за авторським рецептом кухаря!

Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками рецептом млинців з ікрою минтая.

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А ви знали, що Японія споживає 90% виробленої ікри минтая у світі? Можливо тому там так багато довгожителів? Це дуже простий, доступний і одночасно корисний та смачний продукт. Обов'язково спробуйте! Особливо зараз, коли замало тепла і вітамінів. Мій рецепт можна використовувати на усі випадки життя, збережіть його собі! Його знають усі мої друзі. А ось ікру я збив з цибулькою на одеський манір, вийшло смачно", – коментує кухар.

Інгредієнти для млинців:

500 г молока

190 г борошна

2 яйця

дрібка солі

35 г цукру

35 г рослинного або вершкового масла

Рецепт млинців:

Я беру частину молока, приблизно 200 г додаю яйце, цукор, сіль, борошно і замішую вінчиком густеньке тісто, консистенцією, як сметана. Таким чином все борошно повністю вимішується і не буде грудочок. Далі розбавляю суміш залишком молока. Окремо розтоплюю вершкове масло з олією, щоб було теплим і вливаю до тіста. Ще раз перемішую і тісто готово. Вершкове масло та олія будуть утворювати крапельки на млинцях і змащувати пательню. А ще, суміш однорідна і без пухирців. Край млинців також буде рівний і м'який. Смажу на середньому вогні на спеціальній пательні.

Інгредієнти для начинки з ікри:

1 баночка ікри

пів червоної цибулинки (краще Кримської)

чорний перець свіжозмелений

декілька крапель яблучного чи винного оцту

100 г нейтральної рослинної олії

Рецепт начинки з ікри:

Цибулинку ріжу ну дуже дрібненьким кубиком, мелю поверх чорного перцю, додаю декілька крапель оцту, і починаю вінчиком збивати, наче крем. Потроху тоненькою цівкою додаю рослинну олію, виходить щільна смачна суміш! Спробуйте на смак і використовуйте як просту начинку для млинців, тостів, можна навіть на авокадо тост! Кількість цибулі можете брати на свій смак. Думаю що можна брати ще білу частину молодої зеленої цибульки.

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