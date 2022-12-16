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Володимир Ярославський приготував медяник: рецепт медового печива

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Володимир Ярославський приготував медяник: рецепт медового печива - фото 1

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати вдома медяник. Скуштуйте і ви таку солодку страву за рецептом кухаря!

Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками рецептом медяника. Раніше медяники готували на День Святого Миколая для дітей.

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Колись в українських містах на свята кожна господиня готувала Медяники й мала свій особливий рецепт. Я ділюсь своїм", – коментує кухар.

Інгредієнти для тіста:

  • 125 г цукру для карамелі
  • 100 мл води
  • 100 г цукру
  • 100 г вершкового масла
  • 125 г меду
  • 5 г харчової соди
  • 1 яйце
  • 10 г кориці у порошку
  • 10 г імбир у порошку
  • 5 г порошку бодяну та кардамону
  • 520 г борошна

Інгредієнти для глазурі:

  • 150-180 г цукрової пудри
  • 30 г білка
  • 5-7 г лимонного фрешу

Рецепт:

  1. Всипаємо в сотейник цукор 125 г і доводимо до стану темно-коричневої карамелі.
  2. Знімаємо з вогню, і обережно заливаємо воду і розтоплюємо карамель
  3. Додаємо другу частину цукру – 100 г, вершкове масло, мед, повертаємо на слабкий вогонь, щоб цукор повністю розчинився.
  4. Знімаємо з вогню і залишаємо на 10 хвилин, щоб маса трохи остигнула.
  5. Додаємо соду, перемішуємо. А температура не повинна бути більше 60 градусів.
  6. Додайте борошно, спеції та замішуйте тісто.
  7. Температура трохи впаде – додайте яйце або 2 жовтки.
  8. Оберніть харчовою плівкою та відправте у холодне місце на декілька годин.
  9. Далі холодне тісто розкачайте завтовшки 0.6-0.8 см.
  10. Виріжте формочки, викладіть на пергамент.
  11. Випікайте при температурі 180-185°C протягом 10-11 хв.
  12. Готові пряники охолодіть і покрийте глазур'ю (для приготування глазурі достатньо добре вимішати цукрову пудру, білок та лимонний сік у піну, за бажанням можна додавати як барвник буряковий сік).

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