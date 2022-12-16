Володимир Ярославський приготував медяник: рецепт медового печива

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати вдома медяник. Скуштуйте і ви таку солодку страву за рецептом кухаря!

Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками рецептом медяника. Раніше медяники готували на День Святого Миколая для дітей.

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Колись в українських містах на свята кожна господиня готувала Медяники й мала свій особливий рецепт. Я ділюсь своїм", – коментує кухар.

Інгредієнти для тіста:

125 г цукру для карамелі

100 мл води

100 г цукру

100 г вершкового масла

125 г меду

5 г харчової соди

1 яйце

10 г кориці у порошку

10 г імбир у порошку

5 г порошку бодяну та кардамону

520 г борошна

Інгредієнти для глазурі:

150-180 г цукрової пудри

30 г білка

5-7 г лимонного фрешу

Рецепт:

Всипаємо в сотейник цукор 125 г і доводимо до стану темно-коричневої карамелі. Знімаємо з вогню, і обережно заливаємо воду і розтоплюємо карамель Додаємо другу частину цукру – 100 г, вершкове масло, мед, повертаємо на слабкий вогонь, щоб цукор повністю розчинився. Знімаємо з вогню і залишаємо на 10 хвилин, щоб маса трохи остигнула. Додаємо соду, перемішуємо. А температура не повинна бути більше 60 градусів. Додайте борошно, спеції та замішуйте тісто. Температура трохи впаде – додайте яйце або 2 жовтки. Оберніть харчовою плівкою та відправте у холодне місце на декілька годин. Далі холодне тісто розкачайте завтовшки 0.6-0.8 см. Виріжте формочки, викладіть на пергамент. Випікайте при температурі 180-185°C протягом 10-11 хв. Готові пряники охолодіть і покрийте глазур'ю (для приготування глазурі достатньо добре вимішати цукрову пудру, білок та лимонний сік у піну, за бажанням можна додавати як барвник буряковий сік).

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