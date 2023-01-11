Володимир Ярославський приготував мандариновий пиріг: рецепт на пательні

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати вдома незвичний пиріг з мандаринами на сковорідці. Скуштуйте й ви вдома такий варіант десерту на пательні за рецептом кухаря!

Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками рецептом мандаринового пирога.

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Ви колись смажили мандарини? Зустрічайте мандариновий пиріг на пательні! Починав коли було світло, а закінчував готувати на пальнику, але ми, українці, незламні тож нас не злякати складнощами. Згодні? Тому коли хочеться чогось незвичного, але простого та солодкого пропоную приготувати мій пиріг", – коментує кухар.

Інгредієнти:

5-6 мандарин середнього розміру

20 г вершкового масла

30 г цукор

можна додати мелений кардамон або кориця

Інгредієнти для тіста:

1 велике яйце (або 2 манюні)

50 г молока

50 г цукор

25 г рослинної олії

120 г борошна

5 г розпушувач

цедра лимона або ванілін

Рецепт:

На антипригарну пательню насипте цукор та вершкове масло. Помішуйте лопаткою і доведіть до карамельного кольору. Наверх викладіть зрізом униз, почищені й розрізані навпіл мандарини без кісточок. Мандарини оберіть краще кислі. Посипте спеціями. Наверх одразу налийте підготоване тісто, де усі інгредієнти просто добре перемішані вінчиком. Дивіться, щоб консистенція тіста була подібна до сметани! Накрийте кришкою та на маленькому вогні "печіть" пиріг поки тісто не пропечеться. Готовність визначте або рукою або дерев'яною шпажкою. Також слідкуйте за вогнем, щоб пиріг підрум'янивсь. Карамельний колір означає, що страва готова тасмачна! Готовий пиріг перегортайте на тарілку (за допомогою тарілки) і можна їсти навіть гарячим. Він виходить соковитий і ароматний!

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