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Володимир Ярославський приготував мандариновий пиріг: рецепт на пательні
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Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати вдома незвичний пиріг з мандаринами на сковорідці. Скуштуйте й ви вдома такий варіант десерту на пательні за рецептом кухаря!
Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками рецептом мандаринового пирога.
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Ви колись смажили мандарини? Зустрічайте мандариновий пиріг на пательні! Починав коли було світло, а закінчував готувати на пальнику, але ми, українці, незламні тож нас не злякати складнощами. Згодні? Тому коли хочеться чогось незвичного, але простого та солодкого пропоную приготувати мій пиріг", – коментує кухар.
Інгредієнти:
- 5-6 мандарин середнього розміру
- 20 г вершкового масла
- 30 г цукор
- можна додати мелений кардамон або кориця
Інгредієнти для тіста:
- 1 велике яйце (або 2 манюні)
- 50 г молока
- 50 г цукор
- 25 г рослинної олії
- 120 г борошна
- 5 г розпушувач
- цедра лимона або ванілін
Рецепт:
- На антипригарну пательню насипте цукор та вершкове масло.
- Помішуйте лопаткою і доведіть до карамельного кольору.
- Наверх викладіть зрізом униз, почищені й розрізані навпіл мандарини без кісточок. Мандарини оберіть краще кислі.
- Посипте спеціями.
- Наверх одразу налийте підготоване тісто, де усі інгредієнти просто добре перемішані вінчиком. Дивіться, щоб консистенція тіста була подібна до сметани!
- Накрийте кришкою та на маленькому вогні "печіть" пиріг поки тісто не пропечеться.
- Готовність визначте або рукою або дерев'яною шпажкою. Також слідкуйте за вогнем, щоб пиріг підрум'янивсь. Карамельний колір означає, що страва готова тасмачна!
- Готовий пиріг перегортайте на тарілку (за допомогою тарілки) і можна їсти навіть гарячим. Він виходить соковитий і ароматний!
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