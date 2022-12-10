Володимир Ярославський приготував майонез: рецепт домашнього соусу

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати вдома майонез, яка смакуватиме до усіх страв і стане здоровою та смачною альтернативою магазинним варіантам. Скуштуйте і ви такий майонез за рецептом кухаря!

Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками рецептом просто та знайомого усім соусу – майонезу. Його можна готувати, як перший крок до новорічних салатів.

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Дуже ретельно обробляйте яйця перед використанням: беріть тільки цілі й замочуйте в розчині соди або оцту на 20 хвилин (1 літр води 25 г соди чи 50 г оцту), потім промийте водою. Найкраща олія – виноградних кісточок. Можна використовувати рафіновані: кукурудзяну, соняшникову, оливкову. Майонез стає густіше у холодильнику за 2-3 години. Замість води чи молока можна взяти більше йогурту або сметани – дуже смачно і, звісно, змінює смак. Різні види оцту допоможуть змінювати смаки – порівняйте: винний, бальзамічний, яблучний чи настояний на ягодах, горіхах. Строк зберігання з молоком – 3 дні, з водою, йогуртом чи сметаною – 7-10 днів у холодильнику. Грайтеся зі смаком додаючи зелень, часник, спеції та навіть соєвий соус – іноді бувають неймовірні смаки", – зазначає кухар.

Інгредієнти:

2 жовтки

300-340 г очищеної олії без запаху

1 ст ложка ніжної гірчиці (25 г)

Сіль на смак

1 чайна ложка цукру

Чорний перець

Сік 1/3 лимону

50 г води (йогурту, сметани)

Рецепт:

Помістіть у миску жовтки, сіль, цукор, гірчицю і перець, і добре збийте у піну вінчиком, як то кажуть, розітріть до білого! Це потрібно для того, щоб процес емульгації йшов дуже легко. Далі тонесенькою цівкою додаємо олію, іноді треба навіть частинами (додали-перемішали) і дуже уважно! Суміш густіє на очах. Коли додали майже усю олію, маса вже щільна і густа! Кількість олії зазвичай залежить від розміру жовтків. Далі додаємо сік лимону, перемішуємо, додаємо воду чи молоко, чи як я обожнюю – нежирні йогурт чи сметану – в такому випадку можна навіть більше ніж у рецепті – і соус стає легшим. Перемішуємо і доводимо до смаку, якщо треба: це ще сіль чи цукор.

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