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Володимир Ярославський приготував Брауні: простий рецепт шоколадного десерту

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Володимир Ярославський приготував Брауні: простий рецепт шоколадного десерту - фото 1

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати вдома популярний десерт – шоколадний Брауні. Скуштуйте і ви такий смаколик за авторським рецептом кухаря!

Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками рецептом шоколадного Брауні.

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У нас має бути свято. Ми вибороли цей рік. І я хочу подарувати вам мій рецепт неймовірного шоколадного Брауні, який робить мене щасливим. Тож ділюся своїм щастям з вами. Чи куштували ви справжній, м'який і соковитий, трішечки тягучий, ультрашоколадний, захопливий подих Брауні? А ви взагалі знаєте як я люблю шоколад? Моя знахідка і рецепт, з яким працюю вже кілька років, дуже схожий на той, що я куштував у Лондоні на Боро-маркеті. Рецепт, над яким довелося попрацювати, щоб довести його до досконалості. Але ще й простий!", – коментує кухар.

Інгредієнти:

  • 200 г 70% чорного шоколаду
  • 200 г вершкового масла 82.5%
  • 180 г коричневого цукру
  • 4-5 г середньої морська сіль
  • 3 шт куряче яйце
  • 70 г звичайного борошна
  • 35 г гарного какао-порошку
  • 70-100 г білого або молочного шоколаду
  • 100-150 г підсмажених горіхів

Рецепт:

  1. Чорний шоколад ламаю на шматочки, додаю вершкове масло і топлю на водяній бані, поки масло не розійдеться, перемішуючи лопаткою або вінчиком.
  2. Яйця перемішую з цукром, не збиваю, щоб цукор розчинився і додаю до шоколаду та перемішую.
  3. У миску з сумішшю додаю просіяні через сито борошно і какао, перемішую.
  4. Додаю горіхи та подрібнений білий шоколад, швидко замішую, щоб шоколад залишився шматочками.
  5. Додаю сіль, досить швидко мішаю й одразу поміщаю суміш у форму для випікання. Мені найкраще підходить залізна форма з пергаментом.
  6. Ставлю в духовку на температуру 200 градусів. Якщо форма прямокутна і товщина виробу 4-5 см, як у мене, достатньо буде 15 хвилин, а якщо форма звичайна кругла 24 см і у вас вийшов не товстий шоколадний шар-2 см то випікаємо 9-10 хвилин (краще менше).
  7. Не лякайтесь, якщо ваш Брауні м'якенький всередині, як живий, він такий повинен бути! Зверху має бути легка суха скоринка.
  8. Дайте Брауні охолонути. Можна у холодильнику. Нарізайте шматочками подавайте з ягодами, збитими вершками й ванільним морозивом влітку та пам'ятайте, що найкраще він смакує при кімнатній температурі.

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