Володимир Ярославський приготував Брауні: простий рецепт шоколадного десерту

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати вдома популярний десерт – шоколадний Брауні. Скуштуйте і ви такий смаколик за авторським рецептом кухаря!

Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками рецептом шоколадного Брауні.

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У нас має бути свято. Ми вибороли цей рік. І я хочу подарувати вам мій рецепт неймовірного шоколадного Брауні, який робить мене щасливим. Тож ділюся своїм щастям з вами. Чи куштували ви справжній, м'який і соковитий, трішечки тягучий, ультрашоколадний, захопливий подих Брауні? А ви взагалі знаєте як я люблю шоколад? Моя знахідка і рецепт, з яким працюю вже кілька років, дуже схожий на той, що я куштував у Лондоні на Боро-маркеті. Рецепт, над яким довелося попрацювати, щоб довести його до досконалості. Але ще й простий!", – коментує кухар.

Інгредієнти:

200 г 70% чорного шоколаду

200 г вершкового масла 82.5%

180 г коричневого цукру

4-5 г середньої морська сіль

3 шт куряче яйце

70 г звичайного борошна

35 г гарного какао-порошку

70-100 г білого або молочного шоколаду

100-150 г підсмажених горіхів

Рецепт:

Чорний шоколад ламаю на шматочки, додаю вершкове масло і топлю на водяній бані, поки масло не розійдеться, перемішуючи лопаткою або вінчиком. Яйця перемішую з цукром, не збиваю, щоб цукор розчинився і додаю до шоколаду та перемішую. У миску з сумішшю додаю просіяні через сито борошно і какао, перемішую. Додаю горіхи та подрібнений білий шоколад, швидко замішую, щоб шоколад залишився шматочками. Додаю сіль, досить швидко мішаю й одразу поміщаю суміш у форму для випікання. Мені найкраще підходить залізна форма з пергаментом. Ставлю в духовку на температуру 200 градусів. Якщо форма прямокутна і товщина виробу 4-5 см, як у мене, достатньо буде 15 хвилин, а якщо форма звичайна кругла 24 см і у вас вийшов не товстий шоколадний шар-2 см то випікаємо 9-10 хвилин (краще менше). Не лякайтесь, якщо ваш Брауні м'якенький всередині, як живий, він такий повинен бути! Зверху має бути легка суха скоринка. Дайте Брауні охолонути. Можна у холодильнику. Нарізайте шматочками подавайте з ягодами, збитими вершками й ванільним морозивом влітку та пам'ятайте, що найкраще він смакує при кімнатній температурі.

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