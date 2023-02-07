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Володимир Ярославський показав, як приготувати найсмачнішу картоплю у світі за 30 хвилин

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Володимир Ярославський показав, як приготувати найсмачнішу картоплю у світі за 30 хвилин - фото 1

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати вдома картоплю, смачнішу за яку ви ще не їли. Скуштуйте й ви вдома такий варіант простої страви за рецептом кухаря!

Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками рецептом смачної картопельки.

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Нічого зайвого: картопля, спеції, олія та часник – найсмачніша картопля, яку ви коли-небудь куштували. Ви отримаєте wow-ефект обравши правильну картоплю. Дуже смачно їсти з будь-яким соусом – хоч тартар на швидку руку, хоч гуакамоле чи сирний – то вже за вашим бажанням!", – коментує кухар.

Інгредієнти на 1 кг картоплі:

  • 100-120 г рослинної олії

суміш спецій – разом 1,5 столові ложки:

  • Паприка (копчена)
  • Сушений часник
  • Коріандр, куркума, кумін
  • Гострий чилі та чорний перець

Рецепт:

  1. Картоплю відварюйте 20 хв у підсоленій воді та злийте воду.
  2. Змішайте спеції разом з олією, сіллю та часником.
  3. Кидайте гарячу картоплю, перемішайте її та викладіть на пергамент і трохи розчавіть основою стакана.
  4. Залишками суміші змастіть пом'яту картоплю зверху.
  5. І ставте запікатися під верхній гриль до рум'яності!

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