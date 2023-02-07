Володимир Ярославський показав, як приготувати найсмачнішу картоплю у світі за 30 хвилин

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати вдома картоплю, смачнішу за яку ви ще не їли. Скуштуйте й ви вдома такий варіант простої страви за рецептом кухаря!

Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками рецептом смачної картопельки.

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Нічого зайвого: картопля, спеції, олія та часник – найсмачніша картопля, яку ви коли-небудь куштували. Ви отримаєте wow-ефект обравши правильну картоплю. Дуже смачно їсти з будь-яким соусом – хоч тартар на швидку руку, хоч гуакамоле чи сирний – то вже за вашим бажанням!", – коментує кухар.

Інгредієнти на 1 кг картоплі:

100-120 г рослинної олії

суміш спецій – разом 1,5 столові ложки:

Паприка (копчена)

Сушений часник

Коріандр, куркума, кумін

Гострий чилі та чорний перець

Рецепт:

Картоплю відварюйте 20 хв у підсоленій воді та злийте воду. Змішайте спеції разом з олією, сіллю та часником. Кидайте гарячу картоплю, перемішайте її та викладіть на пергамент і трохи розчавіть основою стакана. Залишками суміші змастіть пом'яту картоплю зверху. І ставте запікатися під верхній гриль до рум'яності!

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