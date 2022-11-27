Володимир Ярославський показав, як приготувати мак енд чіз: рецепт з макаронами та сиром

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати вдома страву, від якої всі у захваті. Скуштуйте і ви мак енд чіз за рецептом кухаря!

Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками рецептом страви на основі макаронів та сиру – мак енд чіз.

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Ця страва – якраз має привести в захват і дорослих і дітей – маленькі макарони у кремово-сирному соусі, які легко може приготувати кожен! Подавайте як гарнір або самостійну страву! Ще можна брати такі сири: грюйер, гауда, моцарела, швейцарські, навіть з пліснявою на ваш смак. Знаю, що деякі навіть цибулю підсмажену додають, але то вже будуть ваші експерименти. Хай у вас буде ще смачніше ніж у мене! Я поклав багато сиру зверху – можна більше його в соус! Ще можна зберігати таку штуку у холодильнику 3-4 дні й запікати або підсмажувати перед подачею", – коментує кухар.

Інгредієнти:

400 г макаронів (беріть маленькі)

600 г молока

100 г вершків

45 г борошна

45 г вершкового масла

Сіль, мускатний горіх

200+100г сиру Чедер

За бажанням ще можна додавати гірчицю (і навіть зернову), копчену паприку, гострий перець

Рецепт:

Спочатку робимо соус. Вершкове масло топимо у сотейнику, коли воно починає смажитись, додаю борошно і досить добре помішуючи я смажу суміш на середньому вогні до побіління борошна і навіть трохи більше – поки почне змінюватись колір ближче до карамельного. Знімаю з вогню. Коли борошно охолоне, додаю до нього 100 мл молока і просто перемішую. Окремо нагріваю свіже доведене до кипіння молоко з вершками, тоді вже додаю молоко з борошном і заварюю соус – Бешамель! Треба довести суміш, добре помішуючи, до кипіння і зняти з плити Прямо одразу у соус додаю сіль, тертий мускатний горіх і тертий сир чедер 200 г, помішую поки він не розтане. Соус має бути дуже смачний – мій секрет – підкопчена паприка! Окремо у киплячу підсолену воду кидаю макарони й варю по часу, який вказаний на пачці. Зливаю через сито. У соус додаю гарячі макарони, перемішую, кладу у місткість для запікання, ще натираю зверху сиру і запікаю до рум'яної скоринки! (можна навіть під верхнім грилем!)

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